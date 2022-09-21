Тотальное поражение: россия объявила общую мобилизацию в третий раз за 110 лет
В россии назвали потери в войне, которые якобы составляют 10 000 военных против 100 тысяч в Украине. При этом страна-агрессор планирует мобилизовать еще 300 тысяч человек. Такие цифры не совпадают в головах цивилизованных людей.
Впрочем, для россиян все абсолютно сходится. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.
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В россии третья мобилизация за 110 лет
По его словам, украинцам не стоит обращать внимание, как захватчики интерпретируют ту или иную позицию. На самом деле нам нужно беспокоиться о том, что мобилизация объявлена.
За последние 110 лет – со времен Первой мировой войны – это третья мобилизация в россии,
– рассказал Черник.
"Первая была в 1914 году в канун Первой мировой войны. Вторая, соответственно, в 1941 году. И вот третья во время так называемой специальной военной операции", – отметил военный эксперт.
Черник подчеркнул, что к этому нужно очень серьезно относиться. Так, московский империализм терпит сокрушительное поражение, поэтому именно сейчас невероятно опасный.
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В Минобороны потролили россию
Министерство обороны Украины в своем твиттере отреагировало на решение владимира путина объявить частичную мобилизацию в стране-агрессоре.
В последний раз россия (российская империя) объявляла мобилизацию в августе 1914 года. Мы все знаем, чем это кончилось. Теперь они просят на бис,
– отметили в твиттере ведомства.
Россияне паникуют из-за мобилизации: что известно
- После того как путин объявил в россии частичную мобилизацию, граждане страны-агрессора начали массово гуглить способы, как избежать призыва. Так, в гугл-трендах начали взлетать вверх запросы о том, как сломать руку в домашних условиях.
- Другая же часть россиян ищет способы, как уехать с территории страны-агрессора. Наиболее активно гуглили информацию жители Хабаровского края, граничащего с Китаем.
- В российских городах начались немногочисленные акции против мобилизации, в том числе в Иркутске и Улан-Уде. Московская прокуратура вообще действует на опережение и угрожает тюремным заключением на 15 лет участникам акции, которая только запланирована на 19:00.