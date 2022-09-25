"Прошу, без критики": российские женщины придумали "бизнес" и хотят замуж за мобилизованных

Пока российские мужчины массово уезжают из страны и прячутся от военкоматов, у женщин отношение к мобилизации не такое категоричное. Они наоборот воспринимают ее как нечто выгодное и хорошее.

Одна из россиянок, вероятно проживающая во временно оккупированном Крыму, поделилась бизнес-идеей.

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Она попросила не осуждать ее, а дальше рассказала, что ее знакомого скоро мобилизуют. Пока этого не произошло, она просит его жениться, чтобы после его смерти в Украине она смогла получить 7 миллионов рублей от государства.

Что ж, очевидно она не знает, что для того, чтобы получить эти выплаты, нужно хотя бы доказать, что мужчина действительно погиб, а не "пропал без вести", как это часто бывает. Так, например, на днях российские военные, обстреливая Харьков, попали в специальные вагоны, где в соответствии с нормами международного гуманитарного права Украина хранит тела ликвидированных российских солдат.

Также женщина искренне возмущалась, что знакомый не спешит жениться, хотя для нее "это очень важно", потому что позволит закрыть ипотеку.

У меня 2 несовершеннолетних ребенка, я смогу получать льготы и помощь. Сложно представить, сколько таких мужчин в Крыму могли бы помочь одиноким женщинам решить вопросы с долгами. Ужас, что приходится их уговаривать,

– пожаловалась она.

Россиянка добавила, что для мужчин тоже безусловный плюс в этой ситуации. Ведь если он женится, то ему "будет к кому возвращаться, будет та, которая будет его ждать". Наверное, для россиян дикость ждать человека, которого любишь, даже без штампа в паспорте. А любить просто так, а не за ипотеку и выплаты, – вообще априори невозможно.



Россиянки придумали бизнес-план с мобилизованными / Фото NEXTA Live

В россии объявили частичную мобилизацию: что известно

21 сентября глава кремля владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии, согласно которому кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.

Украина не раз призывала россиян, которых принудительно мобилизуют во вражескую армию, сдаваться ВСУ. Это обеспечит им не только плен с соблюдением международных прав, но и возможность вернуться домой не в пакете. Однако путину такая перспектива для собственных граждан не нравится: в россии хотят наказывать за добровольную сдачу в плен тюрьмой до 10 лет.

В то же время российская госдума внесла поправки в уголовный кодекс о преступлениях во время мобилизации и военного положения.

После объявления решения о мобилизации в ряде российских городов прошли немногочисленные акции протеста: митингующих задержали, остальных – разогнали. Прокуратура действует на опережение и угрожает участникам митингов заключением до 15 лет.

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