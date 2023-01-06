Новая волна мобилизации в России может начаться после Рождества, – разведка Эстонии

Разведка Эстонии уверена, что после Рождества Россия начнет вторую волну мобилизации. Однако первая волна мобилизации не была завершена, а только приостановлена в некоторых регионах.

Соответствующее заявление сделал руководитель центра разведки Вооруженных сил Эстонии Марго Гросберг. По его словам, о российской мобилизации станет больше известно уже после Рождества.

Обратите внимание А что с лицом: россияне снова начали получать повестки – у них паника

Когда мобилизованные появятся на фронте

Гросберг говорит, что опыт прошедшей мобилизации в России свидетельствует о том, что на подготовку кафиров Россия тратит от 2 до 3 месяцев. То есть, если после Рождества страна-агрессорка начнет новую волну мобилизации, то уже в конце марта или начале апреля новых мобилизованных могут отправить на фронт.

Отдельно руководитель эстонской разведки прокомментировал так называемое "рождественское перемирие" со стороны России. По его словам, это не больше, чем информационная операция.

Россия пытается продемонстрировать свою щедрость и готовность к миру, но реальная цель этого "мира" - лишь выиграть время и перегруппировать силы.

– подчеркнул Гросберг.

А что там с подготовкой россиян

О новой волне мобилизации в России говорят и в Украине, и за рубежом, ведь наши партнеры также оценивают все риски, несущие те или иные процессы. Стоит отметить, что было много доказательств того, что в России, мягко говоря, плохо готовят мобилизованных. Однако накануне пресс-секретарь Сил обороны Таави Лаасик заявил, что если россияне начнут новую волну мобилизации, то подготовка кадров будет еще хуже, чем в предыдущий раз.

В канун Нового года к россиянам обратился Алексей Резников. Глава Минобороны предупредил россиян, что Кремль планирует объявить военное положение и начать очередную волну мобилизации. Следует отметить, что осенью произошла волна так называемой частичной мобилизации, в рамках которой Россия призвала 300 человек. Впоследствии Кремль объявил о якобы завершении призыва, однако граждане страны-агрессора продолжали получать повестки.