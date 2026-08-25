"Информационная утка": в Кремле отреагировали на заявления Зеленского о новой мобилизации в России

Зеленский заявил, что у России есть планы по новой мобилизации. Оккупанты могут задействовать 300 тысяч мобилизованных уже осенью для открытия новых направлений на фронте.

Между тем Кремль назвал сообщения об этом "информационными утками".

Что говорят в Кремле о мобилизации

Журналисты спросили Дмитрия Пескова, как в Кремле расценивают утверждения о подготовке новой мобилизации и рассматривают ли российские власти какие-либо сценарии, предусматривающие ее объявление.

Он назвал подобные заявления "вбросом".

Вы знаете, это все вкидывают украинские власти. Конечно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию в нашей стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вкидываются в информационное поле,

– ответил приспешник Путина.

К слову, западные СМИ также пишут, что Россия готовится к возможной мобилизации, но решение в Кремле пока не принято.

А по данным западных разведчиков, в прошлом месяце российские офицеры прилетели из Санкт-Петербурга в Калининградскую область. Они проверяли готовность жителей региона к возможной мобилизации. В частности, отрабатывали вопросы размещения, питания и вооружения новобранцев.