Россия готовится к усилению мобилизации примерно в октябре, – ЦПД

Россия готовится к усилению мобилизации. В Кремле существуют разные мнения о том, как следует все организовать. Некоторые осознают, что риски серьезны.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, подготовка к мобилизации действительно ведется. Уже заказаны сотни тысяч военных форм, а базы в военкоматах обновили.

Что известно о мобилизации в России?

Как подчеркнул Коваленко, силовики, среди которых есть ФСБ, местные олигархи Юрий и Михаил Ковальчуки, а также первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко выступают за проведение мобилизации и параллельный запрет Telegram. Они хотят еще что-то зарабатывать на местном мессенджере MAX.

В Кремле также звучат более осторожные мнения. Там осознают, что усиление мобилизации приведет к серьезному оттоку людей. Они опасаются, что это расшатает ситуацию.

Действительно ли в России готовятся усилить мобилизацию: смотрите видео 24 Канала

Еще один важный момент – выборы в Государственную Думу, которые состоятся в сентябре. В Кремле уверены в победе своей партии. Но они переживают по поводу другой темы.

Там боятся низкой явки на выборах. Если это произойдет, то это будет свидетельствовать о низкой легитимности власти. И удержать под контролем возможное дальнейшее расшатывание будет сложнее. При этом даже явка в 60% – это для них будет плохо,

– отметил Коваленко.

Сейчас в Кремле собираются усилить мобилизацию примерно в октябре. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия может мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. А народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подчеркнул, что они не смогут сделать это мгновенно. Такое количество РФ сможет набрать только к 2027 году.