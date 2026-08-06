Федоров ответил, насколько сильно повлияет мобилизация в России на ситуацию на фронте

Масштаб новой мобилизации в России сам по себе не определит ход войны. По словам Михаила Федорова, ключевым фактором станет реакция Украины и эффективность использования собственных ресурсов.

Об этом бывший министр обороны рассказал во время стрима Сергея Стерненко.

Что сказал Федоров о мобилизации в России?

По его словам, прежде всего необходимо понять, в какие именно направления Россия планирует направить мобилизованных – речь идет о пополнении пехоты, штурмовых подразделений или формировании новых воинских частей. Именно от этого будет зависеть дальнейшая стратегия Украины.

Федоров подчеркнул, что одним из приоритетов для Украины на фронте должно стать максимальное переведение операторов беспилотников на позиции, как можно дальше от фронта. Для этого, по его словам, необходимо создавать специальные центры управления на уровне корпусов и других военных структур, что позволит сохранить жизни военнослужащих.

В то же время он подчеркнул, что Украине необходимо постоянно анализировать действия противника, принимать технологические и организационные решения, определять, какое вооружение необходимо закупать, а также более эффективно использовать имеющийся человеческий ресурс.

По словам Федорова, потенциал для повышения эффективности использования личного состава значителен, однако детали он не раскрыл из-за конфиденциальности этой информации. Он подчеркнул, что именно скорость адаптации украинской армии к новым вызовам может стать ключевым фактором в противодействии возможной мобилизации в России.

Добавим, что, по словам Михаила Федорова, Украина должна сделать ставку на нанесение максимальных потерь российской армии, развитие дроноштурмовых подразделений и роботизацию фронта. Он подчеркнул, что для сдерживания наступления оккупантов необходимо более эффективно планировать операции и активно применять современные технологии. Среди приоритетов Федоров назвал использование наземных роботизированных платформ, датчиков и беспилотных систем, которые помогут выполнять самые опасные задачи и сократить потери среди украинских военных.