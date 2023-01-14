"У Путина надежда только на эту зиму": Россия загнала себя в тупик

Украинская разведка сообщила о планах России по новой волне мобилизации. Вооружения и комплектации России не хватает, газовый шантаж не удался, потому это единственный выход Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Он уверен, что ждать обострения на фронте можно будет уже в ближайшие месяцы.

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Украинская разведка сообщила, что в России хотят создать двухмиллионную армию, а новый призыв составит 500 тысяч человек. Гудков считает, что технически все это возможно, однако любое решение имеет свою цену.

Смена призывного возраста в России

В России заявили о смене возрастных рамок призывников. Сейчас на срочную службу могут призываться мужчины от 18 до 27 лет, а затем возраст призыва сместится – от 21 до 30 лет.

Гудков предполагает, что повышение возраста призыва делают для того, чтобы отсеять студентов с отсрочкой. Поток людей призывного возраста увеличивается, ведь в него войдут люди от 27 до 30 лет.

Последствия мобилизации

"Очевидно, что следующие 300 тысяч после предыдущих будет мобилизовать в разы сложнее", – сказал Гудков.

Первая волна мобилизованных состояла из тех, кто не смог уехать, спрятаться, эти люди не слишком политически активны и не совсем понимают свои права, рассказал российский оппозиционер. Он убежден, для того, чтобы собрать следующие 300 тысяч, российские власти должны потратить гораздо больше усилий.

Гудков предсказывает новую волну эмиграции в России и снижение путинского рейтинга.

Очевидно, что Путин уже решил, что неважно, какой у него будет рейтинг, он сам нарисует любую победу в 2024 году,

– подчеркнул оппозиционный политик.

Гудков о последствиях мобилизации в России: смотреть видео

У Путина один выход

По словам Гудкова, даже если Россия наберет 500 тысяч мобилизованных, организовать их будет очень сложно. Поскольку разрушены логистические пути, к тому же нужно будет их оснастить оружием и одеждой: "носками и стельками вместо используемых женских прокладок". Нет и необходимого количества современного вооружения, бронежилетов, касок.

Это будет очередное пушечное мясо, которое отправят в Украину. Все это приведет к массовым жертвам, плохим известиям. Будет большое количество вдов, которые будут обращаться к президенту, руководству, депутатам, губернаторам,

– заметил говорящий.

Гудков предположил, что Путин, вероятнее всего, пойдет на эти жертвы, ведь у него осталось не так уж много времени.

"У Путина осталась надежда на эту зиму. Он думал, что из-за газового шантажа европейцы будут меньше поддерживать Украину, но этого не происходит", – отметил эксперт.

Он уверен, что к весне уже не останется никаких ресурсов в России, поэтому последняя надежда Путина – это мобилизация большого количества людей. А дальше, если это не даст никаких результатов, проблемы начнутся уже внутри страны, сообщил оппозиционер.

Новая волна мобилизации в России: что известно