Облавы на молодежь, космические спутники и "Орешник": к чему Россия на самом деле тайно готовится

В эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала израильский военный обозреватель Давид Шарп объяснил, почему Кремль избегает полномасштабной мобилизации, заменяя ее точечными облавами. Сегодня системная мобилизация в России будет воспринята обществом гораздо хуже, чем осенью 2022 года, и станет критическим ударом по российской экономике из-за гигантских финансовых обязательств.

Массовые облавы на молодежь в Москве пока не означают, что Россия готовится к новой волне мобилизации. Владимир Путин до сих пор избегает такого решения, ведь оно может обернуться серьезными проблемами для экономики, бюджета и внутренней стабильности страны. В то же время Кремль развивает спутниковую систему "Рассвет", которая может стать новой угрозой для украинских военных, а Россия продолжает искать способы усилить ракетный террор.

Почему Путин боится мобилизации, насколько опасным может стать российский аналог Starlink и как Украина могла бы отражать удары "Орешником" – для 24 Канала объяснил военный аналитик Давид Шарп.

Подмена понятий: почему облавы в Москве не являются мобилизацией

В последнее время в российской столице и других больших городах фиксируются массовые задержания молодежи, которую принудительно отправляют в военкоматы.

Однако эти меры принуждения к службе в армии ошибочно называть мобилизацией. По словам Давида Шарпа, классическая мобилизация – это системный процесс, когда государство целенаправленно привлекает людей из всех слоев общества, как это происходило осенью 2022 года.

Именно такой подход способен обеспечить армии масштабное системное пополнение, например, 300 тысяч человек одновременно.

А нынешние облавы на улицах, поимка должников по алиментам или маргинальных элементов – неэффективны. Такие действия немного стимулируют общий набор, но не решают стратегическую проблему нехватки живой силы.

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Цена политического решения о мобилизации в России

Системная мобилизация в России – это политическое решение высочайшего уровня, которое принимает лично Владимир Путин, а не военное руководство в лице Валерия Герасимова или Андрея Белоусова. И Кремль откровенно боится этого шага из-за ряда критических рисков.

Во-первых, массовое привлечение тех, кто не желает воевать, неизбежно вызовет социальное недовольство и новую волну бегства за границу. Закрытие границ только усилит внутреннюю напряженность.

Во-вторых, изъятие сотен тысяч трудоспособных мужчин из всех сфер нанесет мощный удар по российской экономике.

В-третьих, финансовый аспект. Сегодня Россия выплачивает контрактникам огромные единовременные авансы и высокие ежемесячные зарплаты. Если мобилизовать 300 тысяч человек и не заплатить им столько же, это вызовет бунт. А выплата таких сумм одновременно станет гигантским, возможно, непосильным бременем для бюджета.

Именно поэтому Путин надеется решить задачу-минимум в течение ближайших лет без объявления новой волны мобилизации.

Космическая угроза: российская система "Рассвет"

Пока Россия экономит на социальных расходах, она продолжает щедро финансировать приоритетные военные направления, в частности космическую разведку.

Развертывание российской спутниковой группировки "Рассвет" – это попытка создать технологический аналог системы Starlink. Хотя реализация этого проекта отстает от графика, он неуклонно продвигается.

По оценкам специалистов, уже в ближайшее время эта система может представлять существенную опасность для украинских сил. Ответом на этот вызов должно стать развитие мощных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способных подавлять сигнал вражеских спутников.

Если Украина и ее союзники не подготовятся заранее, ситуация может напоминать внезапное появление на фронте новых типов дронов, к которым войска оказываются не готовы.

В то же время Украина предпринимает правильные шаги, развивая собственные спутниковые программы в сотрудничестве с европейскими партнерами, что позволит обеспечить военных защищенной зашифрованной связью.

Иллюзия перехвата "Орешника" и роль западных ракет

На фоне космической гонки появляются сообщения о разработке Украиной систем для перехвата российских ракет средней дальности, таких как "Орешник", еще до их приближения к цели.

"Орешник" / Defense Express

Однако Давид Шарп призывает быть реалистами: перехват таких ракет в космосе требует заатмосферных перехватчиков уровня американской системы THAAD.

На данный момент создание подобных технологий выглядит фантастическим не только для Украины, но и требует колоссальных инвестиций даже со стороны США.

Гораздо более практичным подходом является уничтожение российских пусковых установок, таких как "Искандер", на территории России. Предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk или немецких Taurus могло бы существенно изменить ситуацию.

Хотя полностью пресечь ракетные обстрелы невозможно (как показывает опыт борьбы с мобильными установками в Иране), наличие такого оружия заставило бы россиян отвести технику, чувствовать себя менее комфортно и значительно снизить интенсивность ударов.

Однако политические опасения эскалации, в частности со стороны Германии, до сих пор блокируют передачу критически важного вооружения.