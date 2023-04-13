Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан назвал эту ситуацию в стране-агрессоре возвращением к крепостному праву. Об этом он рассказал 24 Каналу. Полковник ВСУ подчеркнул, что в России закон отменили в 1861 году, а в 2023 пытаются вернуть.
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Россияне будут скрываться от мобилизации
Свитан отметил, что российские власти ищут механизмы, чтобы сделать это цивилизованно.
С помощью электронных средств пытаются захомутать, а затем управлять процессом перемещения военнообязанных,
– уверен он.
Такие действия российских властей могут привести к протестным настроениям в стране. Военный эксперт отметил, что лишь небольшое количество граждан России имеет загранпаспорта – это те, кто может уехать оттуда.
"Остальные пойдут в болота или будут где-то прятаться, как это делают уже второй год потенциальные мобилизованные на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – отметил полковник ВСУ.
Могут набрать 400 тысяч
Собеседник подчеркнул, что пропускная возможность российской мобилизационной системы конечна. С 1 апреля там объявлен призыв на срочную службу. Они должны призвать 147 тысяч человек.
Два месяца россияне их будут готовить, и вероятно в начале лета состоится демобилизация отслуживших срочников. А новые будут переведены в воинские части. Поэтому начать мобилизацию людей или принятие на контракт россияне смогут не раньше июня,
– подчеркнул собеседник.
С этого времени они за четыре месяца могут набрать 400 тысяч человек и более или менее подготовить их примерно до конца сентября – октября.
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"Эти военнослужащие скорее всего будут использоваться для оборонных мероприятий в месте, где к тому времени остановится фронт. Подготовить за 2 - 3 месяца пехотные и стрелковые подразделения возможно. Но мотострелковые - не реально", - подчеркнул полковник ВСУ.
Для оборонных задач этим бойцам не потребуется специальное оборудование, но его и не будет. Ведь российская оборонная промышленность не успевает даже восстановить те потери техники, которые они несут.
"Поэтому этим 400 тысячам военнослужащим, которые попадут на линию фронта осенью, выдадут автоматы и саперные лопаты. Этого им хватит, чтобы зарыться и удерживать какой-нибудь сектор, пока не прилетит авиабомба или артиллерийский снаряд", - отметил Роман Свитан.
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Что известно о новых правилах мобилизации в России
- Российская госдума 11 апреля проголосовала за закон, который позволяет создать цифровой единый реестр граждан России, подлежащих призыву на военную службу.
- Как отметили в Институте по изучению войны, единый реестр содержит персональную идентификационную информацию о россиянах: медицинские данные, данные об образовании, данные о месте жительства, статус иностранного гражданства, страховые и налоговые данные.
- С помощью этого реестра военкоматы будут раздавать повестки. Однако те, кто их получил, теперь не вправе уезжать из страны. Напротив, им в течение 20 дней необходимо явиться в военкомат.
- В случае, если человек этого не сделает, ему запрещается управлять транспортными средствами, покупать или продавать недвижимость, брать кредиты.
- В Институте по изучению войны считают, что российские власти приняли закон об использовании инструментов "цифрового авторитаризма". Он позволит оцифровывать процесс выдачи повесток и сделать его более эффективным. И, конечно, этот закон почти не оставляет шансов уклониться от военной службы.