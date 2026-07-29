Их ничто не сдерживает: нардеп предположил, где Путин задействует военных из КНДР

Россия действительно готовится к усилению мобилизации. При этом поступала информация, что КНДР направит в РФ 30 тысяч военнослужащих. Но возникает вопрос, чем они будут заниматься.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Ранее северокорейские военные уже помогали Путину во время операции ВСУ в Курской области.

Могут ли войска КНДР воевать в Украине?

По словам Вениславского, на самом деле нет никаких сдерживающих факторов, которые помешали бы Путину задействовать северокорейских военных в войне против Украины. Диктатор не соблюдает международное право. Поэтому все может произойти.

Никаких сдерживающих факторов ни для Путина, ни для Ким Чен Ына нет. Поэтому не исключаю вариант, при котором эти военные формирования могут быть введены в бой непосредственно против наших Сил обороны в Украине,

– сказал Вениславский.

Россия готовится усилить мобилизацию: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что президент Владимир Зеленский заявил, что Путин готовится расширить мобилизацию на войну против Украины. Только за первые 7 месяцев 2026 года враг потерял более 225 тысяч человек личного состава. Также Россия ожидает помощи от КНДР, которая должна предоставить еще 30 тысяч военных.