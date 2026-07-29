Про це 24 Каналу розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Раніше північнокорейські військові вже допомагали Путіну під час операції ЗСУ в Курській області.

Чи можуть війська КНДР воювати в Україні?

За словами Веніславського, насправді немає жодних запобіжників, які завадили б Путіну застосувати північнокорейських військових на війні проти України. Диктатор не дотримується міжнародного права. Тому усе може статися.

Жодних стримувальних чинників ні для Путіна, ні для Кім Чен Ина немає. Тому не виключаю варіант, за якого ці військові формування можуть бути введені в бій безпосередньо з нашими Силами оборони в Україні,

– сказав Веніславський.

Росія готується посилювати мобілізацію: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що Путін готується розширити мобілізацію на війну проти України. Лише за перші 7 місяців 2026 року ворог втратив понад 225 тисяч особового складу. Також Росія очікує на допомогу від КНДР, яка має надати ще 30 тисяч військових.