Студентов третьего курса Российского университета нефти и газа имени Губкина в Москве принудительно направили на курсы по управлению беспилотниками, заменив ими обычные учебные занятия. Об этом пишет издание "Медуза".

Что известно о ситуации в российских университетах?

По информации издания, студентам факультета комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса сообщили, что с 9 марта они будут проходить теоретические лекции в университете, а с 15 марта начнутся практические занятия по пилотированию беспилотников в городе Конаково Тверской области.

Перед поездкой студентов попросили подать заявки через личный кабинет и пройти флюорографию. В то же время по информации правозащитников, студентам сообщили, что отказ от прохождения курсов может привести к отчислению из университета.

Правозащитники жалуются, что это противоречит российской Конституции. Они подготовили форму заявления для тех, кого заставляют проходить такую практику, чтобы написать отказ.

СМИ предполагает, что подобная практика принудительного обучения управлению беспилотниками может распространиться и на другие российские университеты.

Россия массово пытается отправить студентов на фронт: что известно?