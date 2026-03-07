Студентів третього курсу Російського університету нафти та газу імені Губкіна у Москві примусово направили на курси з керування безпілотниками, замінивши ними звичайні навчальні заняття. Про це пише видання "Медуза".

Що відомо про ситуацію у російських університетах?

За інформацією видання, студентам факультету комплексної безпеки паливно-енергетичного комплексу повідомили, що з 9 березня вони проходитимуть теоретичні лекції в університеті, а з 15 березня розпочнуться практичні заняття з пілотування безпілотників у місті Конаково Тверської області.

Перед поїздкою студентів попросили подати заявки через особистий кабінет та пройти флюорографію. Водночас за інформацією правозахисників, студентам повідомили, що відмова від проходження курсів може призвести до відрахування з університету.

Правозахисники бідкаються, що це суперечить російській Конституції. Вони підготували форму заяви для тих, кого змушують проходити таку практику, щоб написати відмову.

ЗМІ припускає, що подібна практика примусового навчання керуванню безпілотниками може поширитися і на інші російські університети.

Росія масово намагається відправити студентів на фронт: що відомо?