Об этом рассказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что пока у России есть деньги – она может купить любое количество солдат. Он добавил, что сейчас люди гораздо меньше соглашаются идти на войну, однако россияне идут не за идею, а за деньги. Это и помогает увеличивать армию.

Смотрите также Россия может начать осенью: интервью с Черником о мобилизации и "наступлении" на Харьков

"А деньги у России есть. Пока Китай покупает еще больше российской нефти – Россия может покупать солдат", – сказал Тизенгаузен.

Российская пропаганда

Как отметил политтехнолог, в России очень грамотная пропаганда, которая уверяет россиян, что на передовую новобранцев не будут отправлять. На самом же деле, мобилизованных привозят и сразу "бросают" в бой.

Россия развернула иностранные мобилизационные пункты. Было несколько случаев, когда граждан Индии, Пакистана и африканских стран отправляли на войну против Украины.

Это правовой беспредел и деньги – все, как принято в стране с коррупцией,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Он также считает, что мировые лидеры недостаточно активно помогают Украине бороться с Россией. Это может привести к наращиванию ее сил, что позволит в будущем начать более масштабную войну в мире.

Призыв и мобилизация в России: что известно