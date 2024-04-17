Про це розповів 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що поки в Росії є гроші – вона може купити будь-яку кількість солдатів. Він додав, що зараз люди набагато менше зголошуються йти на війну, проте росіяни йдуть не за ідею, а за гроші. Це і допомагає збільшувати армію.
Дивіться також Росія може почати восени: інтерв'ю з Черником про мобілізацію та "наступ" на Харків
"А гроші у Росії є. Поки Китай купує ще більше російської нафти – Росія може купувати солдатів", – сказав Тизенгаузен.
Російська пропаганда
Як зазначив політтехнолог, у Росії дуже грамотна пропаганда, яка запевняє росіян, що на передову новобранців не відправлятимуть. Насправді ж, мобілізованих привозять і відразу "кидають" у бій.
Росія розгорнула іноземні мобілізаційні пункти. Було декілька випадків, коли громадян Індії, Пакистану й африканських країн відправляти на війну проти України.
Це правове свавілля та гроші – все, як заведено у країні з корупцією,
– підкреслив Борис Тизенгаузен.
Він також вважає, що світові лідери недостатньо активно допомагають Україні боротись із Росією. Це може призвести до нарощення її сил, що дозволить в майбутньому розпочати більш масштабну війну у світі.
Призов і мобілізація в Росії: що відомо
- Владімір Путін випустив новий указ про весняний масовий призов до армії. Його мета – відправити на військову службу ще 150 тисяч громадян. Це частина регулярних призовів, які проводяться в Москві двічі на рік.
- Кремль розпочав інтенсивну мобілізацію військ з метою підготовки нових підрозділів для можливого конфлікту з країнами НАТО. За повідомленнями з Головного управління розвідки, батальйони у Росії тренують протягом 27 днів.
- Росія відновлює свої втрати, збираючи нові сили. Противник готує до мобілізації ще 300 тисяч військових. Володимир Зеленський повідомив, що це плани Росії до 1 червня.