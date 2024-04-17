Про це розповів 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що поки в Росії є гроші – вона може купити будь-яку кількість солдатів. Він додав, що зараз люди набагато менше зголошуються йти на війну, проте росіяни йдуть не за ідею, а за гроші. Це і допомагає збільшувати армію.

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"А гроші у Росії є. Поки Китай купує ще більше російської нафти – Росія може купувати солдатів", – сказав Тизенгаузен.

Російська пропаганда

Як зазначив політтехнолог, у Росії дуже грамотна пропаганда, яка запевняє росіян, що на передову новобранців не відправлятимуть. Насправді ж, мобілізованих привозять і відразу "кидають" у бій.

Росія розгорнула іноземні мобілізаційні пункти. Було декілька випадків, коли громадян Індії, Пакистану й африканських країн відправляти на війну проти України.

Це правове свавілля та гроші – все, як заведено у країні з корупцією,

– підкреслив Борис Тизенгаузен.

Він також вважає, що світові лідери недостатньо активно допомагають Україні боротись із Росією. Це може призвести до нарощення її сил, що дозволить в майбутньому розпочати більш масштабну війну у світі.

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