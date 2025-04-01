Путин оказался перед очень неприятным выбором: какая проблема постигла Россию

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, к военной службе планируют привлечь 160 тысяч человек. Продлится он с 1 апреля до 25 июля. Однако призывников на войну отправлять не будут, перед Кремлем встала другая дилемма.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, заметив, что желающих подписать контракт в России становится все меньше. Не заполняют российские войска даже преступники, которые должны сидеть за решеткой.

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Что на самом деле будет означать призыв в России

Ветеран отметил, что для Украины указ Путина о призыве означает не много. Говорится о призыве срочников с 18 до 30 лет, но на самом деле призывать будут с 18 до 20.

В указе указано, что призывная кампания никак не связана с проведением так называемой "сво". То есть говорится об обеспечении должностей в тыловых частях.

Ранее призывники участвовали в боевых действиях лишь раз – в начале Курской операции. Все, на что они были способны – это сдаться в плен, поэтому их Кремль не хочет отправлять на войну.

Какая дилемма встала перед Путиным

В 2022 году в России объявили частичную мобилизацию. Тогда удалось привлечь почти полмиллиона россиян, которые тогда не знали, насколько долго затянется война. Из них ни один не вернулся домой здоровый – или в гробу, или с бешеными травмами.

После этого Кремль применил новый метод привлечения на войну – огромные средства за подписание контракта. Со временем количество желающих это делать уменьшилось, даже несмотря на то, что сумма выплат увеличилась в 10 раз. Ведь контрактники не перекрывают российские потери.

Кремль очень боится повторить волну принудительной мобилизации, ведь она не пройдет так же хорошо, как осенью 2022 года. А увеличение выплат за подписание контракта не действует. Кремль находит временные решения, например, позабирал на войну всех, кто сидел за решеткой. Даже на стадии следствия можно сразу идти воевать,

– объяснил Дикий.

Ветеран отметил, что все "свежие преступники" все равно не покроют потребности страны-агрессора в живой силе. Поэтому через несколько месяцев в России будет серьезная дилемма – делать принудительную мобилизацию или нет.

К слову, начальник ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что темпы мобилизации в России упали. В этом году план по набору новых военных в российскую армию снижен почти на 100 тысяч человек.