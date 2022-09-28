Это даже не мясо – фарш, – аналитик об уровне мобилизованных россиян
В россии продолжается сбор "пушечного мяса" в пределах частичной мобилизации. В общем, чтобы подготовить мобилизованных, нужно не менее 2 месяцев, однако страна-агрессор не слишком заморачивается.
Российское командование решило, что достаточно всего двух недель. Об этом 24 каналу рассказал информационно-аналитический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Читайте также Назад в 90-е: почему мобилизация путина стала "ящиком Пандоры" для россиян
"Даже не мясо, а вообще фарш"
По его словам, здесь даже речь не идет о подготовке мобилизованных в течение этих двух недель. А в большинстве своем о том, чтобы собрать "желающих" воевать россиян, предоставить хоть какое-то оружие, которое еще осталось на складах и тогда отправлять в зону активных боевых действий.
Это не профессионалы – это живое мясо. Если же не проходят и две недели (подготовки – 24 канал), то это вообще фарш,
– отметил аналитический обозреватель.
Он пояснил, что командование страны-агрессора понимает, что теряет захваченные территории, а Вооруженные Силы Украины и дальше будут выбивать оккупантов с нашей территории. Именно поэтому россия пытается в эти сжатые сроки максимально наполнить "пушечным мясом" зону боевых действий.
Аналитик отметил, что новых мобилизованных в стране-агрессоре хотят использовать чисто в качестве барьера, чтобы они хоть немного тормозили контрнаступление украинских защитников. Ведь эти "воины" даже не смогут его заблокировать.
Коваленко прокомментировал уровень подготовки мобилизованных россиян: смотрите видео
Мобилизация в россии: последние новости
- После объявления владимиром путиным частичной мобилизации, россиян срочно отправляют на фронт без всякой боевой подготовки. Об этом рассказывают сами новомобилизованные. Соответствующие видео распространяют в соцсетях.
- Кроме того, что мобилизованных никак не готовят к отправке на войну в Украину, их еще и заставляют самих себя обеспечивать. Оккупантам вручают документ под названием "Минимальный набор имущества, необходимого для отбытия в военную командировку".
- Россияне же пытаются сбежать от мобилизации и штурмуют границу с Грузией. Очереди уклонистов на КПП не уменьшаются, а наоборот растут. Поэтому командование страны-агрессора решило "пригнать" военкомат прямо к границе.
- Российские власти решили привлечь к войне в Украине первокурсников военно-морской академии имени адмирала кузнецова. Курсантов держат под круглосуточным наблюдением, чтобы ограничить их общение с родными или попытки побега. Возмущенные родители обратились к руководству учебного заведения, однако во встрече им отказали.