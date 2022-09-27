Тысячи россиян сбежали от мобилизации в Казахстан: но их уже пообещали выдавать россии

Тысячи россиян после объявления путиным частичной мобилизации скрылись в Казахстане. Однако теперь стало понятно, что скрывать уклонистов никто не собирается – Казахстан пообещал выдавать россии граждан, которым пришли повестки.

Казахстан будет выдавать россиян, скрывающихся от мобилизации

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что власти будут вынуждены выдавать россии разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в розыск.

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У нас есть договорные отношения относительно предоставления правовой помощи, обмена осужденных и экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь – и у нас, и в россии – это должно быть уголовное деяние. Кроме того, в случае... объявления лица в розыск, мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в россию,

– сказал Ахметжанов.

Отмечают, что с начала мобилизации в Казахстан выехали около 100 тысяч граждан России.

Россияне вынуждены ночевать в кинотеатре

Убегая от мобилизации россияне передвигаются по городам Казахстана в поисках убежища. Но поскольку цены на съемные квартиры для россиян зашкаливают, многие из них остаются под открытым небом.

Местные власти решили помочь беглым россиянам – им выделили место в кинотеатре, чтобы те негде переночевать.

Мы видим по городу такую картину – очень много приезжих из россии, ищущих ночлег. Цены безумные на квартиры, поэтому мы хотим предоставить кинотеатр, как площадку для ночлега,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что в кинотеатре разместили около 200 человек в четырех залах. Волонтеры принесли россиянам горячую еду и чай.

Они добавляют, что "люди реально были напуганы и растеряны". В кинотеатре решили, что оставят людей, пока те не смогут найти для себя жилье.

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