Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. По его словам, диктатор Владимир Путин достаточно чувствительно относится к социальным недовольствам и пытается сразу все жестко потушить.

К теме Собирают не на парад: почему у России нет шансов пополнить армию контрактниками

Именно поэтому там подчеркивают именно набор 400 тысяч "добровольцев-контрактников", а не мобилизованных. Хотя маловероятно, что там сейчас будет большой поток заявок в армию.

Сможет ли Россия набрать еще 400 тысяч человек

Как отметил Клочок, сейчас в России формируют электронный реестр призывников, поэтому повестки будут вручаться более адресно. Это все же приведет к меньшему общественному резонансу.

Опираясь на эту базу, общественного резонанса такого не будет, как было во время объявления так называемой "частичной мобилизации". Но никакого добровольческого движения в России нет,

– отметил Клочок.

Он напомнил, что в свое время в каждом регионе России планировали создать добровольческий батальон. Где-то это удалось сформировать, но в целом идея провалилась. Потому сейчас захватчики пытаются мотивировать деньгами.

Клочок предположил, сможет ли Россия набрать еще 400 тысяч человек: смотрите видео

По мнению Клочка, рано или поздно оккупанты могут набрать еще 400 – 500 тысяч контрактников. Однако вопрос – в течение какого периода и зачем это делать. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 170 тысяч военных. Сюда еще нужно добавить раненых.

300-тысячная группировка, которая была в начале вторжения, уничтожена. Во время мобилизации в сентябре было, по разным данным, призвано 200 тысяч. Добавьте еще санитарные потери, а у кого-то истек контракт. Мне кажется, что заявка на 400 тысяч – это для пополнения личного состава от потерь. Это не свидетельство, что всех отправят на фронт,

– сказал Клочок.

Мобилизация в России: коротко