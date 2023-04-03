Про це 24 Каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. За його словами, диктатор Владімір Путін досить чутливо ставиться до соціальних невдоволень і намагається одразу все жорстко загасити.

До теми Збирають не на парад: чому в Росії немає шансів поповнити армію контрактниками

Саме тому там наголошують саме на наборі 400 тисяч "добровольців-контрактників", а не мобілізованих. Хоча малоймовірно, що там зараз буде великий потік заявок до армії.

Чи зможе Росія набрати ще 400 тисяч людей

Як наголосив Клочок, зараз в Росії формують електронний реєстр призовників, тому повістки вручатимуть більш адресно. Це все-таки спричинить менше суспільного резонансу

Спираючись на цю базу, суспільного резонансу такого не буде, як було під час оголошення так званої "часткової мобілізації". Але ніякого добровольчого руху в Росії немає,

– зазначив Клочок.

Він нагадав, що свого часу в кожному з регіонів Росії планували створити добровольчий батальйон. Десь це вдалося сформувати, але загалом ідея провалилася. Тому зараз загарбники намагаються мотивувати грошима.

Клочок припустив, чи зможе Росія набрати ще 400 тисяч людей: дивіться відео

На думку Клочка, рано чи пізно окупанти можуть набрати ще 400 – 500 тисяч контрактників. Однак питання – упродовж якого періоду та навіщо це робити. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 170 тисяч військових. Сюди ще потрібно додати поранених.

300-тисячне угруповання, яке було на початку вторгнення, знищене. Під час мобілізації у вересні було, за різними даними, призвано 200 тисяч. Додайте ще санітарні втрати, а в когось закінчився контракт. Мені здається, що заявка на 400 тисяч – це для поповнення особового складу від втрат. Це не є свідченням, що усіх відправлять на фронт,

– вважає Клочок.

Мобілізація в Росії: коротко