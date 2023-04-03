Про це 24 Каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. За його словами, диктатор Владімір Путін досить чутливо ставиться до соціальних невдоволень і намагається одразу все жорстко загасити.
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Саме тому там наголошують саме на наборі 400 тисяч "добровольців-контрактників", а не мобілізованих. Хоча малоймовірно, що там зараз буде великий потік заявок до армії.
Чи зможе Росія набрати ще 400 тисяч людей
Як наголосив Клочок, зараз в Росії формують електронний реєстр призовників, тому повістки вручатимуть більш адресно. Це все-таки спричинить менше суспільного резонансу
Спираючись на цю базу, суспільного резонансу такого не буде, як було під час оголошення так званої "часткової мобілізації". Але ніякого добровольчого руху в Росії немає,
– зазначив Клочок.
Він нагадав, що свого часу в кожному з регіонів Росії планували створити добровольчий батальйон. Десь це вдалося сформувати, але загалом ідея провалилася. Тому зараз загарбники намагаються мотивувати грошима.
Клочок припустив, чи зможе Росія набрати ще 400 тисяч людей: дивіться відео
На думку Клочка, рано чи пізно окупанти можуть набрати ще 400 – 500 тисяч контрактників. Однак питання – упродовж якого періоду та навіщо це робити. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 170 тисяч військових. Сюди ще потрібно додати поранених.
300-тисячне угруповання, яке було на початку вторгнення, знищене. Під час мобілізації у вересні було, за різними даними, призвано 200 тисяч. Додайте ще санітарні втрати, а в когось закінчився контракт. Мені здається, що заявка на 400 тисяч – це для поповнення особового складу від втрат. Це не є свідченням, що усіх відправлять на фронт,
– вважає Клочок.
Мобілізація в Росії: коротко
- У британській розвідці повідомили, що Кремль планує набрати на війну ще 400 тисяч добровольців-контрактників. Вони не оголошують додаткову мобілізацію, щоб не було соціального збурення. Там вважають малоймовірним, що Росія зможе набрати стільки контрактників.
- 21 вересня 2022 Путін оголосив про так звану "часткову мобілізацію", за якою мали набрати близько 300 тисяч осіб.
- Впродовж зими багато ЗМІ писали про можливий "великий наступ" Росії. Але зараз, як зауважили у виданні The Guardian, цей наступ не дав окупантам практично ніяких результатів.