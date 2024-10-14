Резервы исчерпываются: когда Путин может объявить принудительную мобилизацию

Россияне продолжают нести огромные потери на фронте. Это приведет к тому, что добровольцы, которые согласны воевать за деньги, могут закончиться. Тогда российским властям придется принимать сложные решения.

По мнению ветерана российско-украинской войны Евгения Дикого, которое он высказал 24 Каналу, в России начал исчерпываться резерв из отдаленных регионов тех, кто готов идти на войну. К слову, оккупанты на сегодня несут наибольшие потери на Курском и Харьковском направлениях.

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У Кремля остаются 2 варианта

В России хоть и большой резерв личного состава для армии, однако и он, по словам Дикого, постепенно исчерпывается, несмотря на увеличение размер выплат военным.

Красноречива география выплат семьям военных, которую россияне не засекретили.

Если примерно год назад пик выплат приходился на Хакасию, Чувашию и другие этнически депрессивные российские регионы, то уже полгода назад "боевые буряты" закончились. Пик выплат уже приходился на российское черноземье – этнически русские территории,

– отметил ветеран российско-украинской войны.

Более того, сейчас, как заметил он, пошли воевать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.

Эти три мегаполиса до последнего момента не трогали, потому что жизнь в них стоит на порядок дороже, чем в Бурятии. Соответственно резонанс от цинковых гробов в Москве будет гораздо больший, чем в Хакасии. Это – последний резерв,

– предположил он.

В то же время примерно к Новому году те, кто желает вступить в ряды российской армии даже за большие деньги, закончится. Еще до того иссякли заключенные, которые шли воевать. Благодаря им Россия удержала линию Суровикина и взяла Бахмут.

А дальше у российских властей остаются 2 варианта.

Во-первых, попробовать бросить в бой большое количество 18 – 20-летних срочников, однако на Курщине они показали себя абсолютно не боеспособными.

К тому же огромная разница, когда на войне погибает 30-летний алкаш, который достал свою мать и жену, или когда – 18-летний вчерашний школьник. В российском обществе гибель или плен срочников будет иметь большой резонанс,

– отметил ветеран российско-украинской войны.

Во-вторых, вероятно следует ожидать следующей волны принудительной мобилизации.

Россияне будут откладывать ее как можно дольше, но где-то весной созреют. Иначе наступит коллапс российской армии, ведь воевать будет некому,

– отметил Евгений Дикий.

Однако сейчас ситуация в России совсем другая, чем осенью 2022-го, когда была первая волна мобилизации. За два года демобилизация не состоялась. Также в стране много жен военных, которые требуют, чтобы им вернули с фронта мужей.

В таких обстоятельствах большой вопрос, как пройдет следующая волна уже недобровольной мобилизации,

– добавил он.

Напомним, что как отметили аналитики Института изучения войны, российские власти за последние месяцы значительно увеличила выплаты россиянам, которые подписывают военные контракты. Однако эти усилия приносят все меньшие результаты. В то же время неизвестно, пойдет ли Владимир Путин на объявление новой волны мобилизации, если столкнется с кризисом, подобным или худшим, что был в 2022 году.