На думку ветерана російсько-української війни Євгена Дикого, яку він висловив 24 Каналу, в Росії почав вичерпуватись резерв з віддалених регіонів тих, хто готовий йти на війну. До слова, окупанти на сьогодні зазнають найбільших втрат на Курському та Харківському напрямках.

До теми Щодня десятки вбитих: рух "Атеш" розповів, яку криваву ціну платить Росія під Покровськом

У Кремля залишаються 2 варіанти

В Росії хоч і великий резерв особового складу для армії, однак і він, за словами Дикого, поступово вичерпується, попри збільшення розмір виплат військовим.

Красномовна географія виплат родинам військових, яку росіяни не засекретили.

Якщо приблизно рік тому пік виплат припадав на Хакасію, Чувашію та інші етнічно депресивні російські регіони, то вже пів року тому "бойові буряти" закінчились. Пік виплат вже припадав на російське чорнозем'я – етнічно російські території,

– зауважив ветеран російсько-української війни.

Ба більше, зараз, як наголосив він, пішли воювати жителі Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга.

Ці три мегаполіси до останнього моменту не чіпали, тому що життя в них коштує на порядок дорожче, ніж в Бурятії. Відповідно резонанс від цинкових трун в Москві буде набагато більший, аніж в Хакасії. Це – останній резерв,

– припустив він.

Водночас приблизно до Нового року ті, хто бажає вступити до лав російської армії навіть за великі гроші, закінчиться. Ще до того вичерпалися ув'язнені, які йшли воювати. Завдяки ним Росія утримала лінію Суровікіна і взяла Бахмут.

А далі у російської влади залишаються 2 варіанти.

По-перше, спробувати кинути в бій велику кількість 18 – 20-річних строковиків, проте на Курщині вони показали себе абсолютно не боєздатними.

До того ж величезна різниця, коли на війні гине 30-річний алкаш, який дістав свою мати та дружину, або коли – 18-річний вчорашній школяр. В російському суспільстві загибель чи полон строковиків матиме великий резонанс,

– відзначив ветеран російсько-української війни.

По-друге, імовірно слід очікувати наступної хвилі примусової мобілізації.

Росіяни відтерміновуватимуть її якомога довше, але десь на весну дозріють. Інакше настане колапс російської армії, адже воювати буде нікому,

– зазначив Євген Дикий.

Проте зараз ситуація в Росії зовсім інша, ніж восени 2022-го, коли була перша хвиля мобілізації. За два роки демобілізація не відбулась. Також у країні багато дружин військових, які вимагають, щоб їм повернули з фронту чоловіків.

В таких обставинах велике питання, як пройде наступна хвиля вже недобровільної мобілізації,

– додав він.

Нагадаємо, що як зауважили аналітики Інституту вивчення війни, російська влада за останні місяці значно збільшила виплати росіянам, які підписують військові контракти. Однак ці зусилля приносять все менші результати. Водночас невідомо, чи піде Владімір Путін на оголошення нової хвилі мобілізації, якщо зіткнеться з кризою, подібною або гіршою, що була у 2022 році.