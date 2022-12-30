Закидывают телами, – Мусиенко о новом этапе мобилизации в России

У России не прекращается мобилизация, ведь потери на фронте бьют все рекорды. Однако живая сила – это не решающий фактор в возможности России вести войну.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Важно не сколько Россия мобилизует людей, а как российские подразделения будут укомплектованы техникой, убежден он.

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Глава украинской разведки Кирилл Буданова сообщил, что Россия планирует начать 5 января 2023 года новый этап мобилизации

Новый этап мобилизации в России

Мусиенко заметил, что мобилизация в России продолжается все время. Есть информация, что повестки на январь получают российские военнообязанные. Однако, предполагает спикер, новый этап не будет носить столь тотальный характер, как это было после 21 сентября. Мобилизация будет более скрыта и меньше по численности.

Она будет для того, чтобы подкармливать истощенные группировки войск,

– добавил Мусиенко.

Россия прекращать войну не намерена, подчеркнул эксперт. Разумеется, чтоб продолжать войну нужно привлечение ресурсов. И если на решение проблем с техникой необходимо больше времени, то для решения проблем с личным составом россияне времени терять не будут. Мобилизация будет продолжаться.

Мусиенко предполагает, что зимой ключевой вопрос будет: "Чем сможет враг укомплектовать подразделения, которые, вероятно, будут готовиться к возобновлению активных наступательных действий весной?".

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Важно количество техники

"Вопрос не в том, что это будет огромное количество пехотинцев, которых они смогут бросать в бои. Вопрос в том, будет ли в них нужное количество артиллерии, бронетехники, танков и какого качества они будут. И эти вопросы открыты сейчас", - отметил политический эксперт. .

Он уверен, что сейчас ключевое не количество тех, кого они смогут мобилизовать, а чем мобилизованные будут вооружены. Сколько полноценно укомплектованных техникой, силой и средствами подразделений они смогут выставить.

Можно говорить, что телами забрасывают, будут бросаться в атаку и все равно на них нужно тратить средства. Но в конце концов только этим войну не выиграть,

– подчеркнул Мусиенко.

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