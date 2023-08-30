Бросили на войну месяц назад: на Купянском направлении штурмуют свежемобилизированные россияне

В штурмовых войсках россиян на Купянском направлении есть оккупанты, которых мобилизовали всего месяц назад. Благодаря действиям сил обороны интенсивность штурмов врага периодически снижается.

Об этом рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, на Купянском направлении каждый день ведутся ожесточенные бои.

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Россияне перебрасывают резервы

Синегубов рассказал, что на Купянском направлении периодически можно наблюдать уменьшение наступательных действий врага, но это лишь потому, что Вооруженные Силы Украины наносят оккупантам значительные потери по вооружению, военной технике и живой силе.

Конечно, резервы они перебрасывают, в том числе, и на Купянское направление. Мы знаем эти воинские части. Некоторые из них были мобилизованы только месяц назад, однако это штурмовые войска. Мы понимаем, что попытки штурма Купянского направления продолжаются,

– отметил председатель ОВА.

По его словам, там враг постоянно применяет авиацию, управляемые авиабомбы, в том числе по гражданским населенным пунктам, людям, частным домохозяйствам, частным объектам промышленности.

"Наши Вооруженные Силы адекватно это все воспринимают, конечно, так же несколько наращивают силы, чтобы эффективно сдерживать врага", – подчеркнул Синегубов.

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Захватчики проводят ротации

Глава Харьковской ОВА рассказал, что оккупационная армия на Купянском направлении проводит ротации в соответствии с военной ситуацией.

Эта ротация проходит постоянно, они реагируют на военную обстановку, которую имеют на Юге, на Севере, в том числе и на Купянском направлении. Поэтому давление они не ослабляют,

– объяснил чиновник.

Он добавил, что давление ослабляется лишь потому, что врагу нужно заменить подразделения, которым нанесли значительные потери, и дальше продолжать свои штурмовые действия.

"Насколько они эффективны, насколько качественные подразделения – это кадровые войска, штурмовые подразделения. Поэтому ВСУ там показывают и доказывают свой профессионализм ежедневно", – отметил председатель ОВА.

По словам Синегубова, на Лиманском направлении также есть накопление вражеских войск – механизированных, танковых, а также так называемых групп "Шторм-Z".