Россия несет колоссальные потери в войне с Украиной. В Кремле хотят пополнить ряды будущих "двухсотых". В то же время, боятся тревожить общество незадолго до выборов президента.

Россия и свобода слова никогда не пересекались. Однако теперь даже прокремлевские пропагандисты не смогут придумывать свои бездарные басни. Им строго-настрого запретили даже вспоминать о возможной второй волне мобилизации в стране-террористке. Об этом сообщили РосСМИ, информирует 24 Канал.

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У Путина опасаются, что обсуждение мобилизации может стать триггером для российских граждан. Они поддерживают геноцид украинцев, однако сами "пакетизироваться" не хотят. Тема – настолько табу, что пропагандистские СМИ попросили не публиковать даже официальные опровержения слухов о мобилизации.

Проще об этой теме как можно меньше говорить, триггеров меньше,

– заявили в администрации Путина.

Бункерный дед опасается, что напуганные мобилизацией россияне могут просто не прийти на выборы. В то же время российским так называемым "СМИ" посоветовали издавать опусы о добровольцах, которые очень хотят "пакетизироваться".

Что раньше говорил сам Путин

Во время так называемого Восточного экономического форума Путин избегал, как мог, вопросов о мобилизации. Он рассказал, что вроде бы 270 тысяч добровольцев изъявили желание отправиться к Кобзону.

Напомним: по состоянию на 14 сентября 2023 количество "пакетизированных" составляет 270 970 россиян.