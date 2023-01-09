Только трупы, трупы - Пионтковский об ответе России на "оружие победы"
Россия придумывает все новые ответы на передачу партнерами мощного оружия в Украину. Однако у них остался только один ресурс и тот сомнительный.
Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он убежден, что у России есть огромное желание предотвратить поставки "оружия победы" в Украину.
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По словам российского публициста, уже сейчас можно увидеть безумную реакцию россиян на ускорение передачи Украине западному вооружению. Пионтковский предполагает, что ответом на это станет ускорение мобилизации в России.
Владимир Путин будет бросать трупы. И вопрос один: "На какой сотне тысяч трупов "мобиков" провинциальная Россия перестанет их ему снабжать?". Пока снабжает, но это не значит, что так будет вечно,
– убежден Пионтковский.
Остался единый ресурс
Сейчас будут привлекать все больше мобилизованных, ведь в России ничего не осталось, заметил оппозиционер. Ядерный шантаж уже отыграли полностью, программа уничтожения инфраструктуры тоже провалилась. Украинцев это не пугает и становится все меньшей угрозой после каждой передачи новой ПВО.
Пионтковский убежден, что в России остался один единственный ресурс – трупы "мобиков", к тому же совершенно не подготовленных.
Пионковский о мобилизации в России: смотреть видео
России не хватает ресурсов для мобилизованных
"Допустим, он завтра загонит к военкомам миллион "мобиков". Чтобы они были не просто быдлом и толпой, нужно сто тысяч профессиональных офицеров", – заметил Пионтковский.
Он убежден, что в России их найти очень тяжело, ведь те "разбежались" по частным армиям Пригожина, Кадырова, Тимченко или Шойгу.
"Трупы, трупы, трупы – то же самое, что происходит в Бахмуте и Соледаре, таким образом они собираются останавливать возможное наступление на Мелитопольском направлении. Драматические события начнутся в ближайшие два месяца,
– предсказывает оппозиционер.
Мобилизация в России: что известно
- Россия хочет увеличить свое войско до 1,5 миллиона человек, однако министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что по меньшей мере 50% боеспособности войск государство-агрессорка уже потеряло.
- Пропагандистам уже запретили говорить о мобилизации по телевидению, ведь российское общество не очень любит эту тему.
- Разведка Эстонии сообщила, что после Рождества Россия начнет вторую волну мобилизации.