Путин находится под давлением: что мешает лидеру Кремля провести мобилизацию, – WSJ

За несколько месяцев до "инаугурации" Владимира Путина, которая состоялась в мае 2024 года, представители Министерства обороны России настаивали на проведении новой волны мобилизации. Впрочем, российский диктатор отверг это предложение.

Руководитель Кремля заявил, что планирует пополнять войска и компенсировать потери на фронте исключительно за счет контрактников. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Почему Путин является противником мобилизации в России

В издании рассказали, что теперь Путин оказался под мощным давлением поскольку за почти три года войны Россия потеряла около одного миллиона человек погибшими и ранеными. Поэтому мобилизация может иметь серьезные политические последствия для Путина. Кроме того, Россия теряет на поле боя больше солдат, чем способна набрать для их замены.

Силы пока недостаточны для достижения первоначальных целей войны: вывести Украину из конфликта, подорвать ее военный потенциал или защитить приграничные районы российской территории. Все больше людей говорят, что мобилизация неизбежна,

– сообщает источник издания.

Журналисты рассказали, что во время первой волны мобилизации в России, когда планировалось набрать 300 тысяч человек в армию, российские власти столкнулись с протестами и были вынуждены закрыть границу в некоторых регионах.

Несмотря на численное превосходство населения над Украиной, нехватка личного состава остается серьезной проблемой для России, отмечают источники издания.

"Россия не пошла на то, чтобы отправить ключевые фронтовые силы в Курск, но учитывая свои ограничения она вынуждена была перебросить войска из Херсона и Запорожья, где они были менее нужны", – заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики американского аналитического центра Роб Ли.

Как россияне относятся к мобилизации

По некоторым оценкам, Россия мобилизует около 1000 человек в день, в то время как, по данным Великобритании, ежедневные потери на фронте составляют около 1100 солдат.

Как отмечается в материале, российские лидеры не объявляют новую волну мобилизации из-за опасений нарушения "хрупкого баланса" восприятия войны обществом, что может иметь опасные политические последствия для Путина.

Обратите внимание! Независимая социологическая служба "Левада-Центр" в России опубликовала результаты опроса, согласно которым 46% населения страны-агрессора выразили страх перед мобилизацией, что на 12% больше, чем в феврале 2024 года.