Деньги заканчиваются: к каким методам прибегает Кремль, чтобы пополнить армию

В России увеличивают выплаты за подписание контракта с минобороны. Но такая "акция" продлится только до декабря 2024 года, а дальше ее могут остановить и перейти к другим методам.

Хоть Владимир Путин рассказывает об очередях в военкоматы, но на самом деле это не так. Об этом 24 Каналу рассказал российский политтехнолог Аббас Галлямов, заметив, что если бы это было правдой, то выплаты никто бы не увеличивал.

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Как происходит мобилизация в России

Хотя россиянам обещают большие деньги за подписание контрактов, но эти повышенные выплаты ограничиваются концом 2024 года. Причина в том, что регионы устроили "гонки" за то, кто даст больше денег за мобилизацию.

Поэтому человек решает подождать и заключить более выгодный контракт. Но для Путина живая сила нужна уже сейчас. Поэтому он посылает сигнал гражданам, чтобы они понимали, что деньги будут не всегда,

– подчеркнул Аббас Галлямов.

Так глава Кремля хочет сдвинуть с места "ждунов", которые только ждут увеличения выплат. Несмотря на это, объявлять новую волну мобилизации Путин боится, потому что после первой из России выехали от полумиллиона до миллиона граждан. Уровень протеста в стране также вырос.

Поэтому сейчас пытаются использовать административный ресурс. Но деньги заканчиваются, состояние в российской экономике желает лучшего,

– сказал российский политтехнолог.

Однако если история с выплатами не удастся, то вполне возможно, что мобилизацию все-таки надо будет объявлять. Поэтому российские власти срочно ищут способы, чтобы склонить Украину к переговорам и заставить согласиться на путинские ультиматумы. А фактор мобилизации могут использовать для запугивания Киева и Запада.