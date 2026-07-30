Задачи те же: с какой целью Путин объявит мобилизацию осенью

Пока нет 100-процентной уверенности в том, что диктатор Путин все-таки объявит мобилизацию в сентябре после выборов в Госдуму. Но вероятность этого точно не нулевая.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. По его словам, вряд ли Путин пойдет на масштабную мобилизацию. Но возможны отдельные варианты ее усиления.

Какой план у Путина?

По мнению Шарпа, с вероятностью 30–40% Путин все же пойдет на усиление мобилизации в сентябре. Цифры именно такие из-за того, что диктатор до этого старался не прибегать к таким мерам.

Он упорно избегал мобилизации до сих пор. Несмотря даже на те плюсы, которые он получил бы. Избегал он мобилизации именно из-за минусов, которые возникли бы для него. И они до сих пор более чем серьезны,

– отметил Шарп.

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Судя по всему, российский диктатор до сих пор верит, что сможет за какой-то приемлемый для него срок захватить всю Донецкую область. В России будут делать ставку на массированные ракетные и дроновые удары зимой, чтобы заставить украинские власти и общество пойти на их условия прекращения войны.

Что бы ни рассказывали Путину, но в России не выполняют план на этот год. Уже прошла большая часть лета, а их территориальные продвижения более чем скромны. А потери – серьезные. Зато удары по российскому тылу стали более эффективными, чем раньше,

– сказал Шарп.

Вопрос в том, за сколько времени Путин настроен захватить Донецкую область. Вряд ли там рассчитывают на 3–4 года, которых у них нет. Вероятно, диктатор собирается сделать это за 1,5–2 года. И именно от этого отталкивается его решение об усилении мобилизации.