Россия может мобилизовать большое количество людей, но есть одна проблема

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина еженедельно мобилизует 27 тысяч человек, в то же время Россия – более 40 тысяч. Страна-агрессор может мобилизовать еще больше, но "пользы" от этого не будет.

Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что все новые мобилизованные только покрывают потери, но не увеличивают численность. Даже состав элитных российских подразделений во время полномасштабного вторжения несколько раз менялся.

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Проблема в России с мобилизацией

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что 40 тысяч, которые Россия мобилизует каждый месяц идут на выравнивание потерь врага. То есть здесь не говорится о серьезном накоплении армии. Ведь для этого страна-агрессор должна объявить всеобщую мобилизацию.

Когда у россиян был план переломить линию фронта, они привлекли очень много военных, которых набрали во времена частичной мобилизации. Однако с 2024 года все эти силы стерты. Даже состав элитных бригад морской пехоты полностью обновлялся несколько раз. Гибли все солдаты и офицеры,

– подчеркнул он.

Сейчас Россия вербует много иностранных мигрантов, которых вылавливает у себя на предприятиях. Некоторые из них берут паспорта страны-агрессора, некоторые нет. Тимочко подчеркнул, что на поле боя российская составляющая размыта, особенно говорится о тех, кто штурмует передовые позиции.

Он добавил, что Путин только на бумаге увеличил штат российской армии до 2 миллионов. Воплотить это в реальность и отправить еще большее количество военных на линию фронта в Украину – почти невозможно.

Кстати, председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сообщила, что в стране-агрессоре в 10 регионах уменьшили размер выплат за контракт с министерством обороны. Однако это спровоцировало лишь увеличение количества желающих его подписать. Вознаграждение снизили с 3,5 миллиона рублей до 3 миллионов, и люди поспешили успеть подписать контракт хотя бы по этой цене – пока ее не уменьшили еще больше.