Путин не знает, что делать: какая проблема серьезно обострилась в России из-за войны
- В России обострилась возможность революции из-за раскола среди российских чиновников о продолжении войны.
- Путин избегает объявления мобилизации, чтобы не обострять свое положение, ведь это может вызвать самороспуск республик в составе России.
Владимир Путин не планирует завершать войну, но из-за такого решения он столкнулся с одной проблемой. Кроме того, она может стать причиной и для обострения вопроса мобилизации, ведь все процессы вокруг боевых действий очень связаны.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что в долгосрочной перспективе российского диктатора может ждать бунт. Между тем объявление принудительной мобилизации может побудить к решительным действиям республики в составе России.
Какая проблема серьезно обострилась в России из-за войны?
Свитан отметил, что сейчас в стране-агрессоре обострилась возможность революции, что прекрасно осознают в Кремле. Российские чиновники фактически поделились – одни хотят продолжения войны, ведь имеют бизнесы, которые напрямую вовлечены в войну, другие же хотят ее завершения.
Для Путина эта проблема очень опасна. Его позиция в Москве и так не устойчива,
– подчеркнул он.
Интересно! Ранее доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий подробнее рассказал, что окружение Путина разделилось на два лагеря с противоположными мнениями – в один входят старые политики, которые грезят победой, к другому – молодые бизнесмены, которые не имеют доходов и осознают катастрофическое положение.
Кроме того, полковник запаса ВСУ отметил, что с этим связан еще один вызов для российского диктатора – мобилизация. Путин не хочет ее объявлять, чтобы еще больше не обострять свое положение, но для этого ему нужно уменьшить потери и, соответственно, темп наступления.
В то же время Свитан добавил, что Украина должна заставить российского диктатора пойти на непопулярные шаги. Например, давить на Москву, в частности атаками, чтобы Путин объявил принудительную мобилизацию. В таком случае республики в составе России могут начать думать о самороспуске.
С какими еще проблемами столкнулся Путин?
- Кроме того, что Россия не имеет значительных успехов на фронте, ей не удалось побудить украинцев к протестам из-за недовольства длительными отключениями света. Путин не рассчитывал на такой сценарий, поэтому дает указание Володину, Медведеву, Лаврову и другим говорить о продолжении войны.
- Тем временем Москва превратила инфляцию в политический инструмент – если российские бизнесы закрываются, власть начинают давить на население (вводит штрафы или расширение налоговой базы, чтобы финансировать войну и в дальнейшем).
- Кроме того, в России могут закрыться до 30% компаний, работающих в секторе малого и среднего бизнеса. Пока губернаторы будут давать отчет о том, что все хорошо, по регионам могут начаться "голодные бунты".