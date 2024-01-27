Оккупантам не хватает своих людей, заключённых и отрядов "Шторм-Z". Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что мобилизацию в России можно сравнить с кораблем, который тонет.
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Почему выгодно привлекать наемников на фронт
Сейчас украинцы могут наблюдать интересную аналогию с кораблем. В России условное судно имеет пробоину, в его трюме уже вода, но команда может выкачивать за час столько воды, сколько туда поступает. Так этот корабль и держится на плаву.
Сейчас с российской мобилизацией схожая история. Ее не хватает, но люди идут, их заманивают деньгами, еще какими-то дополнительными преимуществами. Они идут, но ежедневно гибнет большое количество бойцов, поэтому постоянно надо докидывать живую силу,
– рассказал Иван Ступак.
С каждым днем делать это становится все более проблематичным. Поэтому страна-агрессор ищет наемников на внешних рынках: Малайзия, Сербия, Куба, привлекает граждан стран Центральной Азии, Непала, Африка. Уже даже случалось, что ВСУ брали в плен этих людей.
Большое преимущество от наемников в первую очередь заключается в финансировании. Людям платят определенную сумму в самом начале, а дальше им можно не выплачивать ничего, в том числе из-за ранения. Тогда они просто становятся никому не нужны.
Ты никак не достучишься, правды не узнаешь. А если человек погиб, то родственникам ничего не нужно выплачивать– это такая дешевая рабочая сила на театре военных действий,
– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.
Как в России происходит мобилизация
- Оккупанты решили существенно пополнить свое войско. По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в марте 2024 года в Белгородскую область планируют перебросить более 200 тысяч военных. Эти люди уже прошли обучение. Он добавил, что с этим фактом будет связана "внутренняя повестка и внутренний кризис" внутри Украины.
- Возможность оккупантов быстро набирать людей в войско подтвердили в Институте изучения войны. Ранее в ГУР заявляли, что Россия ежемесячно привлекает 30 тысяч новых бойцов. Также аналитики обратили внимание на сотрудничество Ирана и России, в том числе в вопросах оружия.
- Оккупант Олег Рыбкин был тяжело ранен на войне в Украине. Он воевал на Запорожье, а потом его лечили в Севастополе. За травму обещали выплатить 3 миллиона рублей, но власть предоставила мужу пищевой набор, к тому же с очень ограниченным перечнем товаров. Так что российский боец получил не пожизненную пенсию или хотя бы одноразовую выплату, а два мешка моркови и пакет лука.