Оккупантам не хватает своих людей, заключённых и отрядов "Шторм-Z". Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что мобилизацию в России можно сравнить с кораблем, который тонет.

Смотрите также Самое недооцененное войско: почему Украина опустилась на 18 место сильнейших армий мира

Почему выгодно привлекать наемников на фронт

Сейчас украинцы могут наблюдать интересную аналогию с кораблем. В России условное судно имеет пробоину, в его трюме уже вода, но команда может выкачивать за час столько воды, сколько туда поступает. Так этот корабль и держится на плаву.

Сейчас с российской мобилизацией схожая история. Ее не хватает, но люди идут, их заманивают деньгами, еще какими-то дополнительными преимуществами. Они идут, но ежедневно гибнет большое количество бойцов, поэтому постоянно надо докидывать живую силу,

– рассказал Иван Ступак.

С каждым днем делать это становится все более проблематичным. Поэтому страна-агрессор ищет наемников на внешних рынках: Малайзия, Сербия, Куба, привлекает граждан стран Центральной Азии, Непала, Африка. Уже даже случалось, что ВСУ брали в плен этих людей.

Большое преимущество от наемников в первую очередь заключается в финансировании. Людям платят определенную сумму в самом начале, а дальше им можно не выплачивать ничего, в том числе из-за ранения. Тогда они просто становятся никому не нужны.

Ты никак не достучишься, правды не узнаешь. А если человек погиб, то родственникам ничего не нужно выплачивать– это такая дешевая рабочая сила на театре военных действий,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Как в России происходит мобилизация