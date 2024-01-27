Окупантам не вистачає своїх людей, в'язнів та загонів "Шторм-Z". Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що мобілізацію в Росії можна порівняти з кораблем, який тоне.
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Чому вигідно залучати найманців на фронт
Зараз українці можуть спостерігати за цікавою аналогією з кораблем. У Росії умовне судно має пробоїну, в його трюмі вже вода, але команда може викачувати за годину стільки води, скільки туди надходить. Так цей корабель і тримається на плаву.
Зараз із російською мобілізацією схожа історія. Її не вистачає, але люди йдуть, їх заманюють грошима, ще якимись додатковими перевагами. Вони йдуть, але щоденно гине велика кількість бійців, тому постійно треба докидати живу силу,
– розповів Іван Ступак.
З кожним днем робити це стає дедалі проблематичніше. Тому країна-агресорка шукає найманців на зовнішніх ринках: Малайзія, Сербія, Куба, залучає громадян країн Центральної Азії, Непалу, Африки. Уже навіть траплялося, що ЗСУ брали в полон цих людей.
Велика перевага від найманців найперше полягає у фінансуванні. Людям платять певну суму на самому початку, а далі їм можна не виплачувати нічого, зокрема й за поранення. Тоді вони просто стають нікому не потрібними.
Ти ніяк не достукаєшся, правди не дізнаєшся. А якщо людина загинула, то родичам нічого не потрібно виплачувати – це така собі дешева робоча сила на театрі військових дій,
– підкреслив ексспівробітник СБУ.
Як у Росії відбувається мобілізація
- Окупанти вирішили суттєво поповнити своє військо. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у березні 2024 року у Бєлгородську область планують перекинути понад 200 тисяч військових. Ці люди вже пройшли навчання. Він додав, що з цим фактом буде пов'язана "внутрішня повістка й внутрішня криза" всередині України.
- Можливість окупантів швидко набирати людей у військо підтвердили в Інституті вивчення війни. Раніше у ГУР заявляли, що Росія щомісяця залучає 30 тисяч нових бійців. Також аналітики звернули увагу на співпрацю Ірану та Росії, зокрема у питаннях зброї.
- Окупант Олег Рибкін був важко поранений на війні в Україні. Він воював на Запоріжжі, а згодом його лікували у Севастополі. За травму обіцяли виплатити 3 мільйони рублів, але натомість влада надала чоловікові харчовий набір, ще й з дуже обмеженим переліком продуктів. Тож російський боєць отримав не довічну пенсію чи хоча б одноразову виплату, а два мішки моркви та пакет цибулі.