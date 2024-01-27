Окупантам не вистачає своїх людей, в'язнів та загонів "Шторм-Z". Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що мобілізацію в Росії можна порівняти з кораблем, який тоне.

Дивіться також Найбільш недооцінене військо: чому Україна опустилася на 18 місце найсильніших армій світу

Чому вигідно залучати найманців на фронт

Зараз українці можуть спостерігати за цікавою аналогією з кораблем. У Росії умовне судно має пробоїну, в його трюмі вже вода, але команда може викачувати за годину стільки води, скільки туди надходить. Так цей корабель і тримається на плаву.

Зараз із російською мобілізацією схожа історія. Її не вистачає, але люди йдуть, їх заманюють грошима, ще якимись додатковими перевагами. Вони йдуть, але щоденно гине велика кількість бійців, тому постійно треба докидати живу силу,

– розповів Іван Ступак.

З кожним днем робити це стає дедалі проблематичніше. Тому країна-агресорка шукає найманців на зовнішніх ринках: Малайзія, Сербія, Куба, залучає громадян країн Центральної Азії, Непалу, Африки. Уже навіть траплялося, що ЗСУ брали в полон цих людей.

Велика перевага від найманців найперше полягає у фінансуванні. Людям платять певну суму на самому початку, а далі їм можна не виплачувати нічого, зокрема й за поранення. Тоді вони просто стають нікому не потрібними.

Ти ніяк не достукаєшся, правди не дізнаєшся. А якщо людина загинула, то родичам нічого не потрібно виплачувати – це така собі дешева робоча сила на театрі військових дій,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

Як у Росії відбувається мобілізація