Йдеться про Олега Рибкіна, який на війні проти українців був тяжко поранений. Однак місцева влада відмовила йому у виплаті 3 мільйонів рублів, а натомість запропонувала набір для борщу – і навіть не з усіма інгредієнтами. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Призвали 45-річного військовослужбовця у 2022 році, а саме 25 вересня – усього за декілька днів після того, як президент Владімір Путін оголосив про часткову мобілізацію.



Російський мобілізований солдат Олексій Рибкін / Фото з росЗМІ

Без проходження медкомісії його відправили на війну проти України, в окопах в районі Роботиного на Запоріжжі мобілізований сидів уже наприкінці жовтня.

Солдат зазнав поранення живота, печінки, нирок та ніг. Травмував правий колінний суглоб. Оперували його черевну порожнину у місцевій лікарні, потім перевели до шпиталю у Севастополі. Колінний суглоб не чіпали,

– пише російське видання.

Приписали недолікованому бійцю категорію "Г" – тобто "тимчасово не придатний". Потім його відправили у відпустку, далі – у військову частину, але через постійні скарги відпустили на 30 днів додому.



Виписка з медичної карти щодо стану російського військового Рибкіна / Зображення з росЗМІ

Травматологи рекомендували мобілізованому операцію зі заміни колінного суглоба, але вона коштує близько 3 мільйонів рублів та у разі її проведення бійцю так званої "другої армії" мають виплачувати пожиттєву пенсію. Тому й, очевидно, вирішили дати сім'ї "героя" натомість два мішки моркви та пакет цибулі.

Які овочі, які подарунки потрібно, щоб зробили заміну суглоба чоловікові та його комісували! У Міноборони не хочуть міняти, відправляють до санаторію. Їм не вигідно робити заміну суглоба: якщо зроблять, то треба давати категорію "Д",

– скаржиться жінка окупанта.



Російському мобілізованому дали цибулю замість грошей / Фото з росЗМІ

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Наголосимо, що Кремлю довелось згорнути інтенсивну часткову мобілізацію уже через 3 тижні після її оголошення внаслідок шаленого навантаження на систему. Однак наказ про її скасування Путін такі не видав.

Це означає, що:

у Росії все ще можуть мобілізувати на службу у військо чоловіків;

бійці, що підписали контракти з міноборони, не можуть їх розірвати.

Експерти прогнозують, що після проведення чергових президентських виборів Путіна в березні 2024 року, мобілізаційна інтенсивність Кремля може відновитися. Очевидно, зараз Москва не дуже хоче дратувати електорат війною.