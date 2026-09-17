Кремль готовит массовую мобилизацию после выборов в Госдуму, – Попов

После важных политических событий в России может начаться новый этап, который затронет не только армию, но и гражданское население. Власти страны уже готовятся к решению, способному существенно изменить ситуацию внутри России.

О подготовке Москвы к непопулярным решениям рассказал эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов в эфире 24 Канала.

Последствия для российской экономики

Фиктивное волеизъявление, то есть выборы в России, станет своеобразным дедлайном, до которого Кремль пытался воздерживаться от открытого принудительного призыва людей, считает эксперт.

Перспектива массового призыва вызывает серьезное беспокойство даже у представителей российского экономического блока и мэра Москвы Сергея Собянина. Они понимают, что изъятие сотен тысяч мужчин трудоспособного возраста приведет к катастрофическому кадровому дефициту.

Если они мобилизуют 600 тысяч, то еще примерно 3 миллиона сбегут из Российской Федерации. Это вытягивание людей с рынка труда, где и так исторически самый низкий уровень безработицы и огромный кадровый дефицит,

– подчеркнул Богдан Попов.

Он напомнил, что во время предыдущей волны бегства из России около 80% эмигрантов имели высшее образование. Поэтому новые дивизии дадут Кремлю лишь временное преимущество на фронте, которое Силы обороны Украины быстро нивелируют.

Как Путин планирует мобилизацию в России: смотреть видео

Реакция Украины и предупреждения Зеленского

Украинские власти уже активно обсуждают эти угрозы с международными партнерами. Президент Владимир Зеленский регулярно подчеркивает риски усиления российского террора на совместных брифингах с союзниками. Ожидается, что подготовительные шаги России к мобилизации станут весомым аргументом для оказания Украине дополнительной военной и финансовой поддержки.

Напомним, что Владимир Зеленский оценивает планы Кремля как минимум в 300 тысяч дополнительных военнослужащих. По словам главы государства, российская инфраструктура уже полностью готова к такому сценарию, хотя до выборов власти пытались успокаивать общество и скрывать эти намерения.

Кроме того, усиленный набор личного состава уже фиксируется в двух десятках российских регионов. Оккупанты планируют использовать эти резервы для инфильтрационных действий и усиления давления на Славянско-Краматорскую агломерацию в Донецкой области.