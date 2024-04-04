Создаст Путину большую проблему: способна ли Россия усилить мобилизацию

Россия готовит мобилизацию 300 тысяч военных на 1 июня. Между тем начался и весенний призыв, который должен был бы продлиться до 15 июля. Однако проведение массовой мобилизации принесет большие убытки экономике России и проблемы их военкоматам.

Такое мнение 24 Каналу высказал бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов, отметив, что Кремль будет пытаться закрыть потребности мобилизации призывниками и будет давить на предприятия. Такие действия российских властей всколыхнут общество, которое будет выезжать из страны.

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Проблема для экономики и военкоматов

Массовую мобилизацию будет сложно провести, ведь, по мнению Милова, это будет чрезмерная нагрузка на российские военкоматы, которые и так едва справляются. Вероятно, мобилизация будет растянута по времени, что и создаст Владимиру Путину большую экономическую проблему.

"Если послушать Путина и всех важных официальных персон России, они скажут, что, якобы, дефицит квалифицированных кадров – это главная история, которая сдерживает российскую экономику", – заметил бывший министр энергетики России.

По словам Милова, цифру 300 тысяч нужно умножать на 2,5. Ведь на 300 тысяч мобилизованных Россия получит еще 700 тысяч, которые будут пытаться убежать от этой мобилизации.

Это минус миллион людей с рынка труда. Это фактор, который может остановить весь экономический рост России. Поэтому они откладывали это дело до сих пор,

– отметил бывший министр энергетики России.

"Помощь" от призывников

Россияне пока не решили проблему, как провести мобилизацию так, чтобы не ударить по экономике и рынку труда. По мнению Милова, они пока будут "выкручиваться" с помощью призывников, ведь у них отменили ограничения по подписанию ими контрактов.

"Они расширили "коридор" призывного возраста с 18 до 30. Таким способом они будут рассчитывать на нехватку 150 тысяч человек", – добавил бывший министр энергетики России.

Давление на предприятия

Есть вероятность, что Кремль будет давить на предприятия, давая им квоты, чтобы они отдали тех, кого "не очень сильно" нуждаются в армию. Однако объявления о массовой мобилизации пока не будет.

Тут всколыхнется общество, люди побегут к границам и будет ущерб для экономики. Найти людей для Путина – это большой вызов, ведь это принесет много негативных последствий России,

– добавил Милов.

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