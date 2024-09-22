Кремль не хочет проводить новую волну мобилизации в России, – в ISW объяснили причины

Россия не хочет проводить новую волну мобилизации. Поскольку Путин боится, что такой шаг может угрожать стабильности его режима.

Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что говорится как о краткосрочной, так и среднесрочной перспективе.

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Что известно о позиции России по мобилизации

Специалисты объясняют, что Кремль не полностью подавил локальные протесты, организованные женами российских мобилизованных военнослужащих после объявления частичной мобилизации 21 сентября 2022 года.

Ведь даже 21 сентября 2024 года группа жен мобилизованных россиян устроила протест перед штаб-квартирой минобороны России, требуя встречи с министром обороны Андреем Белоусовым. Однако провокаторы протест разогнали, а Белоусов не вышел к женам.

По оценке ISW, российские власти не желают проводить очередной раунд частичной или всеобщей мобилизации из-за страха президента России Владимир Путина перед общественной реакцией на принудительный призыв в запас,

– заявили аналитики.

Кстати, в течение операции ВСУ в Курской области Путин акцентировал на наборе добровольцев.

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Специалисты ISW говорят, что это свидетельствует о попытке российского диктатора избежать возмущения общества из-за официального объявления мобилизации. Однако он возлагает надежды на: