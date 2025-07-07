Путин хочет удержать уровень вербовки добровольцев: в ISW ответили, как именно

Российский диктатор Владимир Путин стремится увеличить рекрутирование добровольцев путем совместной деятельности с проправительственными НПО (неправительственные организации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики обратили внимание на его слова во время форума "Все для победы", организованный "Народным фронтом".

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Как Путин хочет получить больше добровольцев

В ISW указывают, что "Народный фронт" это политическая коалиция неправительственных организаций и политических партий, которая поддерживается Министерством обороны России и государством, которым в основном руководит "Единая Россия".

Путин создал "Народный фронт" в 2011 году, когда был премьером. "Народный фронт" следит за выполнением указов Путина и все чаще выступает в роли инициативы военной помощи военнослужащим.

В рамках выступления на форуме в воскресенье, 6 июля, в Москве Путин отметил вклад, который организация сделала оккупантам в Украине, таком как поставки 110 тысяч БпЛА и более 14 тысяч транспортных средств.

Путин, вероятно, пытается укрепить общественную поддержку "Народного фронта" и войны, чтобы увеличить добровольный набор среди российских граждан. Месседжи Путина свидетельствуют о том, что Кремль пытается бороться с проблемами добровольного набора и общественной поддержки войны,

– говорится в сообщении.

Аналитики предполагают, что Владимир Путин не хочет объявлять очередную частичную мобилизацию из-за страха внутреннего недовольства и остается преданным продвижению усилий по "скрытой мобилизации".

Также, по данным ISW, Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) прекратила отчитываться о количестве смертей в стране. Вероятно, это часть усилий Кремля по сокрытию своих потерь на войне в Украине.