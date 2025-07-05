Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Валентин Гладких, добавив, что в начале полномасштабного вторжения Россия пыталась провести мобилизацию, однако эта попытка провалилась. Тогда Кремль пошел другим путем, начал собирать заключенных, искать наемников, предлагая им выплаты, чтобы избежать необходимости проводить мобилизацию.

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Какие трудности испытывает Россия

Кремль осознает, что последствия от объявления новой волны мобилизации в российском обществе могут быть крайне негативные для путинского режима. Политолог напомнил, что когда в Курской области ВСУ проводили операцию, тогда в плен попало немало не контрактников, а именно срочников. Реакция на это среди российского населения была резкой, поэтому этих молодых людей очень быстро Россия начала обменивать и возвращать.

Те инструменты (привлечение наемников, заключенных), с помощью которых Путин ранее решал проблему пополнения военного потенциала, уже больше не работают. Приходится где-то искать людей, а оказывается, что их не так легко найти.

30 тысяч северокорейцев – это существенное число, а с другой стороны, как отметил Гладких, надо понимать, что было бы значительно хуже, если бы россияне могли бы сейчас самостоятельно решить эту проблему с нехваткой живой силы.

Даже сами же российские аналитики отмечают, что если Россия ежемесячно набирает 40 тысяч, а численность армии не увеличивается, то куда же исчезают все эти набранные люди? Они утилизируются здесь в Украине,

– озвучил политолог.

Проблема не лишь в мобилизационном потенциале. Людей надо не только мобилизовать, но и вооружить, накормить, одеть, провести подготовку. На это России нужен ресурс и время. К тому же этих людей надо доставить к месту боевых действий, то есть предусмотреть логистические пути. Сделать это тоже не так просто, ведь ВСУ довольно успешно наносят вред российской логистике.