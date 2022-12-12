"Чей Крым?": в Казахстане неоднозначно принимают беглых россиян

После официального объявления о мобилизации россияне массово начали бежать в соседние страны. Однако в Казахстане к таким эмигрантам относятся с настороженностью.

Об этом в эфире 24 канала рассказал бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер из Казахстана Арман Шураев. Для него в первую очередь важно узнать о политических взглядах российских эмигрантов.

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Шураев сказал, что после объявления частичной мобилизации в Казахстан сбежало более полумиллиона россиян. Первые два-три дня на границе были огромные очереди. Однако, отмечает Шураев, согласно казахскому законодательству, такие мигранты могут проживать на территории страны всего три месяца.

Этот срок начинает заканчиваться и многие россияне уехали из Казахстана в Турцию, Таиланд, в Узбекистан и Кыргызстан,

– добавляет спикер.

Как казахи воспринимают россиян

По словам общественного деятеля, в Казахстане пытались с пониманием отнестись к беглецам из России. Но ни у кого не было иллюзий по поводу них.

"Да, с одной стороны, эти люди убегают от войны, но с другой – они имперцы и путинисты", – резюмировал Шураев.

Как в Казахстане относятся к беглецам из России: смотреть видео

Что отвечают россияне

Лакмусовой бумагой для бизнесмена был вопрос: "Чей Крым?" Он задавал его на улице, в общественных заведениях, куда россияне охотно ходят. В России подобная возможность для них исчезла навсегда с выходом популярных сетевых ресторанов.

Шураев отмечает, что для казахов эти вопросы важны и они часто озвучивают их россиянам. Те, в свою очередь, преимущественно отвечали, что Крым – это Украина.

Те, кто говорил "Крым - крымчан, Донбасс - дончан", получали от местных серьезный ответ,

– отметил Шураев.

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