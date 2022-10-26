Снова в 1930-е: в России школьница горячей речью провела "мобиков" на убой – шокирующее видео

В России идет частичная мобилизация. На войну в Украину отправляют многих россиян.

В России школьница горячей речью провела "мобиков" на убой

Только вот россияне думают, что они едут на войну и вернутся с нее. Впрочем, даже не представляют, что их ждет, ведь они просто "пушечное мясо". Чтобы немного их "ободрить", решили с речью отправить их в последний путь.

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Такую немаловажную роль поручили девятикласснице Любе. Ее отец тоже "мобик".

Девушка произнесла речь в автобусе, на ее руке была прицеплена георгиевская лента в виде буквы "z".

В своем выступлении она выражала гордость за мужчин, благодарила их за защиту своей земли и неоднократно призывала улыбнуться и "отставить слезы". Люба верит, что они вернутся и снова все соберутся, в то же время просит их не волноваться за них, потому что они будут за их "крепкими" спинами.

Правда, речь школьницы, да и вообще само действо, "пахнет" 30-ми. Кажется, там все еще живут в духе СССР, и такая речь – этому подтверждение.

Как школьница проводила на войну "мобиков": смотрите видео

Потери врага по состоянию на 26 октября

"Мобики" прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 26 октября уже уничтожили 68 900 захватчиков, только за минувшие сутки – 480 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили: