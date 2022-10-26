Снова в 1930-е: в России школьница горячей речью провела "мобиков" на убой – шокирующее видео
Источник:твиттер @Nevzlin
В России идет частичная мобилизация. На войну в Украину отправляют многих россиян.
В России школьница горячей речью провела "мобиков" на убой
Только вот россияне думают, что они едут на войну и вернутся с нее. Впрочем, даже не представляют, что их ждет, ведь они просто "пушечное мясо". Чтобы немного их "ободрить", решили с речью отправить их в последний путь.
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Такую немаловажную роль поручили девятикласснице Любе. Ее отец тоже "мобик".
Девушка произнесла речь в автобусе, на ее руке была прицеплена георгиевская лента в виде буквы "z".
В своем выступлении она выражала гордость за мужчин, благодарила их за защиту своей земли и неоднократно призывала улыбнуться и "отставить слезы". Люба верит, что они вернутся и снова все соберутся, в то же время просит их не волноваться за них, потому что они будут за их "крепкими" спинами.
Правда, речь школьницы, да и вообще само действо, "пахнет" 30-ми. Кажется, там все еще живут в духе СССР, и такая речь – этому подтверждение.
Как школьница проводила на войну "мобиков": смотрите видео
Потери врага по состоянию на 26 октября
"Мобики" прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 26 октября уже уничтожили 68 900 захватчиков, только за минувшие сутки – 480 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:
- танков – 2 628 (+17) единиц,
- боевых бронированных машин – 5 351 (+30) единицу,
- артиллерийских систем – 1 686 (+12) единиц,
- РСЗО – 379 (+2) единиц,
- средств ПВО – 192 (+2) единицы,
- самолетов – 271 (+0) единицу,
- вертолетов – 248 (+0) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 379 (+7) единиц,
- крылатых ракет – 350 (+0),
- кораблей и катеров – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 076 (+22) единиц,
- специальной техники – 149.
Достойно внимания – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 26 октября: смотрите видео