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24 Канал Новости Украины Член Комитета ВР по обороне сказал, сколько людей может мобилизовать Россия
29 июля, 11:58
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Член Комитета ВР по обороне сказал, сколько людей может мобилизовать Россия

Петр Синеокий

Скорее всего диктатор Владимир Путин пойдет на усиление мобилизации в России. Однако есть вопрос, как именно это будут делать.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, в России пытаются модернизировать систему призыва в армию. Там уже привлекают частные предприятия и разные учреждения, чтобы оттуда приводили новобранцев в пункты рекрутинга. За это они получают деньги. Но параллельно с этим в России могут еще усилить мобилизацию.

Сколько человек может мобилизовать Россия?

По словам Вениславского, несмотря на то, что в России усовершенствуют процесс набора новобранцев, это все равно не компенсирует их потери. Поэтому вероятность усиления мобилизации после выборов в Госдуму в сентябре достаточно высока.

Огласят ли официально об этом? В Кремле есть разные так называемые "башни". Кто-то выступает за введение военного положения и усиление репрессивных мер. Остальные выступают за более умеренный вариант. Какой-либо из этих вариантов усиления после выборов точно будет,
– сказал Вениславский.

Какой может быть мобилизация в России: смотрите видео 24 Канала

Уже не раз звучала информация, что Кремль планирует набрать от 300 до 500 тысяч человек в свою группировку в Украине. Однако следует отдавать себе отчет, что это не произойдет в течение месяца. Такое количество личного состава смогут призвать до конца 2027 года.

Несмотря на это, сейчас в России происходит подготовка и согласование дополнительных военных подразделений, которые Россия сможет бросить в бой. Речь идет о нескольких десятках тысяч личного состава.

На сегодняшний день количественный состав группировки, ведущей бои против Украины, с учетом резервов составляет где-то 750 тысяч,
– подчеркнул Вениславский.

Президент Владимир Зеленский также указывал, что Россия может мобилизовать от 300 до 500 тысяч личного состава. При этом диктатор Путин опасается реакции населения, поэтому усиление мобилизации будет скрытым.

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