Военный эксперт, основатель БО "Реактивная Почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что Россия не сможет мобилизовать такое большое количество россиян. У страны-агрессора большие проблемы из-за успешных операций украинских военных на линии фронта.

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Должны быть обучены

По словам Нарожного, технически россияне могут набрать 300 тысяч человек, ведь диктатура в России работает очень хорошо. Однако остается вопрос, насколько эти люди будут эффективными, ведь современная война требует от военных много знаний.

России не нужно 300 тысяч людей, которые в руках могут держать автоматы, им нужны специалисты – артиллеристы, пилоты, танкисты и инженеры.

Научить человека за 1 – 3 месяца – это нереально. Должен быть человек, который должен пройти высшее учебное заведение, 5 – 6 лет, пока он станет офицером. Их должно быть 20% от всех мобилизованных. Я уверен, что их нет,

– отметил военный эксперт.

По словам Нарожного, Россия может мобилизовать до 100 тысяч россиян, которые смогут пройти обучение за несколько месяцев. Если Украина будет иметь дальнобойное оружие, то россияне не получат никакого преимущества таким большим количеством людей.

Ничего хорошего в этом нет, но любые из серьезных успехов им достичь будет очень трудно,

– отметил военный эксперт.

Экономическая проблема

Нарожный отмечает, что "вырвать" из экономики 300 тысяч мужчин, в возрасте от 25 до 60 лет, является огромным ударом для экономики России. Не нужно забывать, что несколько миллионов россиян уже сбежали за границу.

Малое количество российской техники

Украина уничтожает российскую бронетехнику в таких количествах, в которых Россия не успевает восстанавливать и изготавливать.

Это будут те самые "мясные волны", слаборазбавленные бронетехникой,

– прокомментировал военный эксперт.

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