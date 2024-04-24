Військовий експерт, засновник БО "Реактивна Пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що Росія не зможе мобілізувати таку велику кількість росіян. В країни-агресорки великі проблеми через успішні операції українських військових на лінії фронту.

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Повинні бути навчені

За словами Нарожного, технічно росіяни можуть набрати 300 тисяч осіб, адже диктатура в Росії працює дуже добре. Однак залишається питання, наскільки ці люди будуть ефективними, адже сучасна війна потребує від військових багато знань.

Росії не потрібно 300 тисяч людей, які в руках можуть тримати автомати, їм потрібні спеціалісти – артилеристи, пілоти, танкісти та інженери.

Навчити людину за 1 – 3 місяці – це нереально. Має бути людина, яка повинна пройти вищий навчальний заклад, 5 – 6 років, поки вона стане офіцером. Їх повинно бути 20% від усіх мобілізованих. Я впевнений, що їх немає,

– зазначив військовий експерт.

За словами Нарожного, Росія може мобілізувати до 100 тисяч росіян, які зможуть пройти навчання за кілька місяців. Якщо Україна буде мати далекобійну зброю, то росіяни не отримають жодної переваги такою великою кількістю людей.

Нічого хорошого в цьому немає, але будь-які із серйозних успіхів їм досягнути буде дуже важко,

– зауважив військовий експерт.

Економічна проблема

Нарожний наголошує, що "вирвати" з економіки 300 тисяч чоловіків, віком від 25 до 60 років, є величезним ударом для економіки Росії. Не потрібно забувати, що кілька мільйонів росіян вже втекли за кордон.

Мала кількість російської техніки

Україна знищує російську бронетехніку в таких кількостях, в яких Росія не встигає відновлювати та виготовляти.

Це будуть ті самі "м'ясні хвилі", слаборозбавлені бронетехнікою,

– прокоментував військовий експерт.

Мобілізація в Росії: що відомо