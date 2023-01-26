Игра на длинную дистанцию: какие планы в России на мобилизацию и почему увеличивает количество срочников

В России, очевидно, существуют определенные ограничения по мобилизации. Речь идет прежде всего о местах дислокации личного состава. Сейчас 300 тысяч – это максимальное количество людей, которое может обеспечить прогнившая система. И говорится даже не о качестве обеспечения, а о банальных вещах – расквартировании и обучении.

Россия "играет в долгую", поэтому не стоит полагать, что с передачей Украине танков все быстро завершится. Публицист Станислав Безушко на платформе IQ, анализируя положение дел с мобилизацией в России, отмечает, что ее следует рассматривать во временной перспективе год-полтора.

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Россия отказалась от мантры о быстрых результатах и играет в долгую

В Кремле будут выжидать и пытаться давить. В марте 2024 года в России должны пройти президентские выборы, а за месяц до того парламентские в Беларуси. И эти месяцы коллективный Путин хочет пройти "спокойно". Маленькая победная кампания уже в прошлом, впереди тяжелая и изнурительная война,

– подчеркивает автор.

Сколько будет волн мобилизации в России Мобилизационный ресурс России в начале 2022 года оценивали почти в 2 миллиона резервистов. Конечно, значительная их часть уже не боеспособна (погибла, была ликвидирована в Украине, спилась, сбежала), но их заменят вообще не служившими. В то же время для путинской системы важно показать, что эти 2 миллиона есть.



В первой волне Кремль мобилизовал около 300 тысяч. Соответственно, в последующих волнах россияне вынуждены будут привлечь других. Учитывая подготовку, логистику и мощности российских и белорусских полигонов, это еще как минимум две волны мобилизации в 2023 году. И они уже запланированы.

На практике цифры могут оказаться меньше из-за резкого увеличения количества срочников, а также из-за невозможности разместить мобилизованные.В то же время 500 тысяч, о которых пишет издание The Times

, вписываются в две волны призыва. Остальные, в случае необходимости, будут мобилизовать уже в 2024 году.

Существует также вариант, что активная мобилизация растянется на более долгое время, но на полигонах никого долго держать не будут. Будут формировать батальон и, без учений, сразу будут отправлять в части, независимо от того, где те находятся. Включая передовую. Таким образом, количество тех, кто буквально через несколько дней после мобилизации будет попадать на фронт, станет в разы больше, чем осенью прошлого года. А соответственно и мобилизовать смогут гораздо больше мужчин,

– прогнозирует Станислав Безушко.

Почему недооценивать российские силы не стоит

Мобилизация, которую провели еще осенью, к сожалению, дала свои результаты: Россия более или менее стабилизировала фронт, наносит потери, сумела изменить тактику под большее количество пехоты и готовит армию к новым большим боям.

Собственно смена тактики, когда технику не используют до последнего, а пехоту бросают в бой, пока она не закончится, свидетельствует о планах провести очередную большую волну мобилизации.

Для больших наступлений при нынешней тактике нужно гораздо больше человеческого ресурса, чем было собрано в прошлом году перед очередным вторжением 24 февраля..

Увеличение количества срочников

Автор отмечает, что это тоже своего рода мобилизация в армию. На первый взгляд они идут служить, но защищены от участия в боевых действиях. В то же время, ничего не мешает именно таким образом мотивировать россиян идти на срочную службу, а в дальнейшем изменить законодательство и использовать их в боевых действиях. И это не составит труда, учитывая увеличение возраста для срочной службы и главную претензию к участию срочников в войне – 18-летних детей нельзя отправлять на боевые действия.