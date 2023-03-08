В России сократились темпы мобилизации: Жданов назвал признаки
Беларусь уже долгое время предоставляет военные полигоны для учения российских мобилизованных. Сейчас в Брестской области идет ротация российских войск.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал. По его словам, оттуда уходит 6-я мотострелковая дивизия, которая там проходила подготовку. Но пока туда не заходит ни одна другая дивизия.
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С мобилизацией в России проблемы
Он предположил, что туда, может быть, вообще не завозится личный состав.
На белорусском полигоне, где расположен центр подготовки российских мобилизованных, уменьшилось на 5 тысяч количество личного состава. И продолжает уменьшаться,
– подчеркнул Жданов.
По его мнению, мотострелковая дивизия, скорее всего, перебрасывается на Луганское направление для того, чтобы усилить российские войска на Купянском и Лиманском направлениях.
Какая ситуация с мобилизацией в России: смотрите видео
Если в ближайшее время мы не увидим новых партий мобилизованных, то можно будет сделать вывод, что с мобилизацией в России проблемы. И такого "урожая" как во время мобилизации осенью 2022 года, в России на сегодняшний день нет,с
– заметил военный эксперт.
По его словам, это означает, что все центры подготовки мобилизованных, развернутые внутри России, справляется с количеством личного состава. И, следовательно, его количество уменьшилось.
"Чтобы убедиться в этом окончательно, нужно подождать и промониторить количество российских войск на полигонах в Беларуси", - отметил Олег Жданов.
Что известно о новых волнах мобилизации в России
- В Институте изучения войны. Аналитики отмечают, что у Кремля, вероятно, заканчиваются боеспособные резервы для продления наступательных операций после неудач на Востоке Украины.
- Оккупанты понесли огромные потери в Бахмутской битве и во время неудачных наступлений вокруг Угледара и Луганской области. Поэтому Путин, вероятно, продолжит "молчаливую мобилизацию" и поиск добровольцев, чтобы обеспечить постоянную поставку российских военных на фронт.
- По данным оппозиционных расследователей, в России уже, вероятно, мобилизовали более полумиллиона человек. И сколько бы россиян ни планировал Путин отправить на войну в Украину, есть две очень важные проблемы: материально-техническое обеспечение и нехватка вооружения для мобилизованных.