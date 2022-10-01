В России хотят узаконить участие заключенных в войне, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
В России ищут новые пути пополнения живой силы. Поэтому размышляют даже над тем, чтобы участие заключенных в войне стало законным.
Россия продолжает тщательно скрывать свои потери и поддерживать сказочные версии Сергея Шойгу о якобы 6 тысячах погибших. Однако оккупанты продолжают искать пути для пополнения армии.
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В Госдуму внесли соответствующий законопроект
По данным Генштаба ВСУ, на рассмотрение российской Госдумы уже внесли законопроект об узаконении участия заключенных в войне. Этот законопроект предусматривает изменение в Уголовном кодексе России – то есть осужденные россияне будут отбывать наказание не только в колониях и тюрьмах, но и на фронте.
Кроме привлечения заключенных, оккупанты активизировали меры по мобилизации мужчин на временно оккупированных территориях Украины. Таким образом оккупанты также желают пополнить ряды войск, которые несут потери.
В то же время во временно оккупированные Бердянск и Мелитополь прибыли росгвардейцы. Их туда завезли для подавления возможных протестов и против мобилизации.
Потери русских в войне
С начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы наносят колоссальные потери врагу. По состоянию на 1 октября оккупационная армия потеряла:
- около 59 610 оккупантов из личного состава;
- 2 354 танка;
- 4949 боевых бронированных машин;
- 1397 артиллерийских систем;
- 336 реактивных систем залпового огня;
- 176 средств ПВО;
- 264 самолета;
- 226 вертолетов;
- 1009 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- 246 крылатых ракет;
- 15 кораблей и катеров;
- 3786 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 131 единицу спецтехники.
В частности, за прошедшие сутки 30 сентября украинские воины уничтожили:
- 530 оккупантов;
- 16 танков;
- 17 боевых бронированных машин;
- 6 артиллерийских систем;
- 3 реактивные системы залпового огня;
- 1 вертолет;
- 6 беспилотников;
- 18 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
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