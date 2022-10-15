"Увидеть Украину и умереть": в Докучаевске мобилизованный до смерти испугался самолета

Во временно оккупированный Докучаевск привезли российских мобилизованных. Все они напуганы настолько, что один из них умер, увидев самолет.

Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах. В Докучаевск Донецкой области оккупанты привезли мобилизованных без подготовки.

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Мобилизированный испугался российского самолета

Мобилизация в России продолжается с серьезными проблемами, хотя и Путин говорит, что все идет по плану. Кремлевский диктатор, объявляя мобилизацию, заявлял, что будут призывать только тех, у кого есть нужный опыт и необходимые военные специальности. Однако на практике заявления Путина далеки от реальности. И это уже не в первый раз.

Это доказывает партия мобилизованных, прибывшая во временно оккупированный Докучаевск. Туда отправили мужчин в возрасте от 30 до 55 лет. Туда они попали без подготовки. Мобилизованные очень испуганы.

Один из них насколько боялся Вооруженных Сил Украины, увидев самолет, он начал кричать, что сейчас ВСУ будут бомбить. После чего он умер от инфаркта. Интересно, что самолет, которого так испугался мобилизованный, был российским.

В Москве в это время массовые облавы

На брифинге в Астане 14 октября Владимир Путин заявил, что с 21 сентября уже якобы мобилизовали 222 тысячи человек, 16 тысяч из которых уже выполняют боевые задания, а 33 тысячи отправили в подразделения. Диктатор заявил, что якобы через 2 недели мобилизацию завершат, что мобилизуют необходимые 300 тысяч человек. Это подтвердил и спикер Путина Дмитрий Песков, который за несколько недель до объявления частичной мобилизации заявлял, что ее не будет.

Но если верить словам Путина, в течение следующих двух недель в России должны мобилизовать еще 78 тысяч человек. И это лишь с учетом того, что министр обороны Сергей Шойгу говорил о 300 тысячах человек, которых хотят мобилизовать, ведь российские оппозиционные СМИ утверждают, что в подписанном Путиным указе речь идет о миллионе человек.

На фоне этого в Москве начались массовые облавы – повестки мужчинам вручают возле домов, на улицах, стройках, рынках, в торговых центрах. Кроме того, администраторов хостелов заставляют предоставлять данные об останавливающихся там мужчинах призывного возраста. Повестки выписывают и раздают даже ночью.

На одной из станций метро в Москве вручили повестку не служившему в армии мужчине, который окончил спецшколу, состоит на учете у психиатра и даже несколько раз лежал в психушке. Вот так в России мобилизуют людей "с боевым опытом и военными специальностями".

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