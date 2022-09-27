В Москве повестку вручили мужчине с инвалидностью, аутизмом и шизофренией
Российский диктатор владимир путин объявил "частичную" мобилизацию. Теперь гражданам страны вручают повестки.
В Москве повестку вручили инвалиду I группы с аутизмом и шизофренией
Так, в стране-агрессоре решили, что на войне пригодятся все, и даже люди с инвалидностью. Военный комиссариат Кунцевского района Москвы вручил повестку инвалиду I группы, сообщают местные СМИ.
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У Георгия Голоколенко I группа инвалидности и признание недееспособным из-за шизофрении и аутизма. Его обязали явиться в военкомат в 9 утра 26 сентября.
В справке указано, что группа инвалидности ему присвоена с детства. Голоколенко диагностировали шизофрению с "олигофреноподобным дефектом".
2020 мать 21-летнего парня оформила опеку над ним в связи с его недееспособностью. Суд, удовлетворивший просьбу матери, постановил, что Голоколенко не способен "понимать характер и значение гражданского судопроизводства" и самостоятельно реализовывать свои права и обязанности.
Россиянин признан недееспособным, но россии наплевать / Фото росСМИ
Парень никогда не служил в армии и не ходил в школу. По словам его родственницы, он даже не может говорить и самостоятельно заботиться о себе. Только вот российскому военному аппарату безразлично, кого бросать на войну как "пушечное мясо".
В россии объявили частичную мобилизацию: коротко
- 21 сентября владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии, согласно которому кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.
- В то же время российская госдума внесла поправки в Уголовный кодекс о преступлениях во время мобилизации и военного положения.
- После объявления решения о мобилизации в ряде российских городов прошли немногочисленные акции протеста: митингующих задержали, остальных – разогнали. Представители военкоматов не упустили возможности вручить повестки задержанным протестующим.
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