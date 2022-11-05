В России мобилизовали больного гепатитом С, который состоит на учете из-за наркозависимости

Российская мобилизация не перестает удивлять даже несмотря на то, что Сергей Шойгу отчитался о ее завершении. Например, в Новгородской области мобилизовали больного гепатитом С, у которого еще и проблемы с наркотиками.

Интересно, что мужчину, по имени Александр Смазнов, мобилизовали без медицинской комиссии. Его призвал военкомат Великого Новгорода и после вручения повестки его отправили в воинскую часть в Тверь. Об этом сообщают российские СМИ.

Интересно Журналисты звонили по телефону родным Шойгу и Медведева, предлагая ехать на войну: как те реагировали

Мама пытается вернуть сына

В 2016 году Александру Смазнову отказали в контрактной службе в российской армии из-за обнаруженного гепата С. Однако теперь российское руководство предпочитает брать всех подряд на фоне колоссальных потерь в войне.

Мама мобилизованного говорит, что теперь у ее сына нет необходимых лекарств, а медикаментами в армии его никто не будет. Кроме того, она рассказала, что Смазнов стоит на учете в наркодиспансере из-за проблемы с наркотиками и имеет проблемы с психикой.

Мать мобилизованного обратилась в военкомат, но там ей сказали обращаться в воинскую часть. Затем она обратилась в призывную комиссию и к новгородскому уполномоченному по правам человека, а сам Александр написал рапорт о прохождении медкомиссии по месту службы. Однако к заявлениям мобилизованного и его матери, по всей видимости, никому нет дела, поэтому все обращения просто игнорируют.

А что там с российской мобилизацией

28 октября министр обороны России Шойгу заявил об окончании частичной мобилизации в стране. Мол, 300 тысяч человек уже призвали, так что кампанию можно сворачивать. Диктатор Путин с этим согласился, но официального указа о завершении мобилизации в России нет.

В то же время тот же Шойгу заявил о том, что военнослужащие будут продолжать набор людей на войну – будут брать якобы добровольцев, желающих идти воевать по контракту. Любопытно, что в России продолжают раздавать повестки. То есть теперь всех призванных могут называть "добровольцами".

Кроме того, Путин подписал закон, позволяющий мобилизовать россиян с судимостью за тяжкие преступления. То есть российское руководство легализовало вовлечение зеков в войну. Однако такой схемой пользуется "повар Путина" Евгений Пригожин, активно вербующий заключенных. К слову, по данным СМИ, ВСУ уже ликвидировали более 500 заключенных, которых Пригожин завербовал в ПИК Вагнера и отправил на фронт. Среди погибших осуждены за кражи, убийства и торговлю наркотиками.

Интересно – родственники российских чиновников убегают от мобилизации: смотрите видео